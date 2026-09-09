Lluvia de estrellas Épsilon Perseidas alcanzan su máximo en septiembre: hora para verlas desde México

Durante las noches de septiembre 2026, el cielo volverá a sorprender con la lluvia de estrellas Épsilon Perseidas, que alcanzarán su punto máximo durante la madrugada de este miércoles 9 de septiembre, aunque esto no significa que ya no podrás volver a ver este fenómeno.

A diferencia de las famosas Perseidas que suelen llamar la atención durante agosto, esta lluvia de meteoros es mucho más discreta.

¿A qué hora se podrán ver las Épsilon Perseidas hoy 9 de septiembre?

Aunque la lluvia de meteoros permanecerá activa hasta el 21 de septiembre, pero la noche del 8 al 9 concentrará su mayor actividad.

Las primeras oportunidades para observar algún meteoro pueden aparecer desde las 11 de la noche, cuando la constelación de Perseo comienza a ganar presencia en el cielo.

Pero lo recomendable es esperar a la madrugada del 9 de septiembre, ya que Perseo se eleva y las condiciones para detectar meteoros pueden mejorar.

¿Dónde ver las Épsilon Perseidas en México?

Para observarlas desde México no es necesario acudir a lugares muy altos, la clave está en alejarse tanto como sea posible de las luces de las ciudades.

Un parque con poca iluminación, una zona rural, un espacio abierto o cualquier sitio desde donde tengas una buena vista del cielo puede funcionar, siempre y cuando no esté nublado.

En las ciudades, la contaminación lumínica puede ocultar los destellos más débiles. Por eso, si tienes la posibilidad de desplazarte a las afueras, donde haya menos iluminación artificial, será una mejor opción.

¿Hacia dónde hay que mirar para ver las estrellas fugaces?

El radiante de las Épsilon Perseidas se encuentra en la constelación de Perseo, ubicada hacia el noreste durante las primeras horas de la noche.

Pero hay un detalle importante, no necesitas mirar directamente hacia Perseo para encontrar los meteoros.

Es importante recordar que las Épsilon Perseidas no son una lluvia de meteoros comparable con las Perseidas de agosto, por lo que no se espera una noche llena de destellos.