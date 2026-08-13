Perseidas 2026: dónde ver EN VIVO la lluvia de estrellas

Si quieres ver la lluvia de estrellas Perseidas, la mejor oportunidad será durante la noche del 12 al 13 de agosto de 2026, especialmente después de la medianoche y antes del amanecer.

Este año habrá una condición favorable: la Luna estará en fase nueva, por lo que su brillo no interferirá con los meteoros más débiles.

Las Perseidas son una lluvia de meteoros que ocurre cada año entre el 17 de julio y el 24 de agosto. Se actividad proviene de los restos del cometa 109P/Swift-Tuttle, que al entrar en la atmósfera terrestre producen los destellos que conocemos como estrellas fugaces.

¿Dónde ver el EN VIVO por internet la lluvia de estrellas Perseidas 2026?

La NASA transmitira en vivo por su canal de YouTube el maravilloso cielo donde podrás disfurtar del punto máxico de la lluvia de estrellas Perseidas este 12 de agosto a las 11 p. m. (hora del centro).

Durante la emisión, se mostrarán imágenes del cielo en tiempo real captadas por el Observatorio Automatizado de Meteoros y la Luna (ALaMO) de Marshall.

Expertos en meteoroides de Marshall y especialistas invitados participarán en el evento para explicar la ciencia detrás de las Perseidas y responder a SUS preguntas en tiempo real.

¿A qué hora ideal se podrá ver la lluvia de estrellas Perseidas?

El periodo de mayor actividad se extenderá aproximadamente del 12 de agosto a las 21:00 GMT al 13 de agosto a las 09:00 GMT, mientras que el máximo tradicional está previsto entre las 02:00 y 04:00 del 13 de agosto.

No es necesario esperar hasta el momento exacto del máximo: puedes comenzar a disfrutar varias horas después del anochecer y continuar hasta antes del amanecer.

¿Dónde se podrá observa mejor la lluvia de estrellas Perseidas?

Las Perseidas se podrán ver principalmente desde las latitudes medias al hemisferio norte, por lo que México se encuentra entre las regiones con condiciones favorables para intentar verlas.

Los más importante no será solamente la ciudad desde donde observes, sino buscar un sitio con poca contaminación lumínica, lejos de anuncios, edificios y otras fuentes de luz artificial.

No es necesario tener telescopios ni binoculares; lo puedes observar a simple vista, porque permite abarcar una zona más amplia del cielo y detectar la lluvia sin temas.

¿Qué recomendaciones seguir para observar la Perseidas 2026?

Para aprovechar mejor la noche especial de las Perseidas, toma en cuenta estas recomendaciones:



Busca un sitio oscuro

Observa durante al menos una hora

Deja que tus ojos se adapten a la oscuridad durante unos 20 minutos

No necesitas telescopios ni binoculares

Procura mirar hacia una zona amplia del cielo y evita el horizonte, donde la contaminación, la neblina y los obstáculos pueden dificultar la observación

Evita las pantallas brillantes del celular

Este 12 y 13 de agosto, las condiciones lunares serán especialmente favorables: la Luna nueva ocurrirá el 12 de agosto, por lo que su brillo prácticamente no competirá con las Perseidas.