Así lucen Cereza y Cerecito a un año de la explosión de la pipa en Iztapalapa

A un año de la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Cereza y Cerecito, dos perritos que sobrevivieron a la tragedia, festejan un año más de vida. Así lucen hoy y cómo ha sido su vida.

¿Quiénes son los perros que sobrevivieron a la explosión de la pipa en Iztapalapa?

Cereza es una perrita que hace un año esperaba a sus cachorros cuando una pipa de gas exploto cerca del lugar donde ella estaba en plena labor de parto.

La perrita tuvo a cinco cachorritos; sin embargo, perdió a cuatro, Cerecito fue el único de sus bebés que se salvó de esa terrible tragedia.

Fue gracias a la labor de "Huellitas, amor sin fronteras" que Cereza recibió atención médica de emergencia debido a que presentaba quemaduras en más del 30% de su cuerpo y a una cesárea para salvar la vida de sus crías.

A pesar del dolor que presentó Cereza, mostró signos de recuperación y salió del estado crítico en el que estaba para darle amor a su único cachorro.

Así lucen Cereza y Cerecito a un año de la explosión de Iztapalapa

A un año de la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Cereza y su cachorro Cerecito celebran la vida y la esperanza.

"Hace un año sus vidas estuvieron marcadas por la explosión de la pipa del Puente de la Concordia. Conocieron el dolor, el miedo y la incertidumbre, pero también demostraron algo enorme: sus ganas de vivir fueron más fuertes que la adversidad", menciona Huellitas Amor sin Fronteras en sus redes sociales.

Los perritos sobrevivieron a la tragedia y hoy, vestidos de México, representan la fortaleza y las ganas de seguir adelante.

Hoy Cerecito está más grande que su mamá, la perrita que lo protegió y que luchó por salir adelante tras perder a sus demás cachorros y las quemaduras que dejó esta tragedia que marcó a México.