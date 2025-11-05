¿Qué pasó con Cereza y Cerecito? Así se encuentran los perritos tras la explosión de la pipa en Iztapalapa
Cereza y Cerecitos, los dos perritos rescatados en la explosión de Iztapalapa, aparecieron con un tierno disfraz de Halloween, pero ¿cómo está su estado de salud?
La explosión de la pipa de gas en Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre 2025, marcó a la Ciudad de México para siempre, una tragedia que dejó más de 30 muertos y decenas de heridos. Entre los heridos están Cereza y Cerecito, dos perritos que han demostrado ser dos grandes guerreros que se han aferrado a la vida, pero ¿qué pasó con ellos a 56 días del accidente?
¿Qué pasó con Cereza y Cerecito tras la explosión de la pipa?
El día de la explosión, Cereza, que estaba embarazada, corrió a un lugar para poder protegerse de las llamas. Fue rescatada por "Huellitas, amor sin fronteras" y tras ser llevada al veterinario para salvarle la vida, perdió a cuatro de sus cachorros, por lo que Cerecito es el único sobreviviente.
Hoy, a 56 días de la tragedia, ambos perritos aparecieron con un trajecito de calabaza y Frankenstein, para dar la noticia de que esta semana podrán ser dados de alta.
"Ella, una guerrera incansable. Él, la fuerza y esperanza que nació siendo el cachorro de todo México", compartió la asociación a través de un video publicado en redes sociales.
En el video, se muestra a Cereza y Cerecito caminando por la clínica veterinaria, mientras les dan un poco de alimentos. Ambos lomitos se ven estables y contentos.
¿Cómo encontraron a Cereza, la perrita embarazada que huyo de la explosión de la pipa?
Rescatistas de "Huellitas, amor sin fronteras", encontraron a Cereza corriendo desorientada y en estado de shock tras la explosión de la pipa en Iztapalapa; presentaba quemaduras visibles, además de estar en labor de parto.
Cereza fue trasladada de inmediato a una clínica veterinaria, donde el diagnóstico confirmó la urgencia de practicarle una cesárea para salvar su vida y la de sus cachorros; sin embargo, solo uno logro sobrevivir.
Al principio, los rescatistas creían que la perrita tenía dueño y se había perdido en medio del caos; sin embargo, con el pasar de los días, nadie fue a reclamarla. Hoy buscan quien la adopte a ella y su pequeño cachorro.