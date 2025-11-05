¿Qué pasó con Cereza y Cerecito? Así se encuentran los perritos tras la explosión de la pipa en Iztapalapa

La explosión de la pipa de gas en Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre 2025, marcó a la Ciudad de México para siempre, una tragedia que dejó más de 30 muertos y decenas de heridos. Entre los heridos están Cereza y Cerecito, dos perritos que han demostrado ser dos grandes guerreros que se han aferrado a la vida, pero ¿qué pasó con ellos a 56 días del accidente?

¿Qué pasó con Cereza y Cerecito tras la explosión de la pipa?

El día de la explosión, Cereza, que estaba embarazada, corrió a un lugar para poder protegerse de las llamas. Fue rescatada por "Huellitas, amor sin fronteras" y tras ser llevada al veterinario para salvarle la vida, perdió a cuatro de sus cachorros, por lo que Cerecito es el único sobreviviente.

Hoy, a 56 días de la tragedia, ambos perritos aparecieron con un trajecito de calabaza y Frankenstein, para dar la noticia de que esta semana podrán ser dados de alta.

"Ella, una guerrera incansable. Él, la fuerza y esperanza que nació siendo el cachorro de todo México", compartió la asociación a través de un video publicado en redes sociales.

En el video, se muestra a Cereza y Cerecito caminando por la clínica veterinaria, mientras les dan un poco de alimentos. Ambos lomitos se ven estables y contentos.

¿Cómo encontraron a Cereza, la perrita embarazada que huyo de la explosión de la pipa?

Rescatistas de "Huellitas, amor sin fronteras", encontraron a Cereza corriendo desorientada y en estado de shock tras la explosión de la pipa en Iztapalapa; presentaba quemaduras visibles, además de estar en labor de parto.

Cereza fue trasladada de inmediato a una clínica veterinaria, donde el diagnóstico confirmó la urgencia de practicarle una cesárea para salvar su vida y la de sus cachorros; sin embargo, solo uno logro sobrevivir.

Al principio, los rescatistas creían que la perrita tenía dueño y se había perdido en medio del caos; sin embargo, con el pasar de los días, nadie fue a reclamarla. Hoy buscan quien la adopte a ella y su pequeño cachorro.