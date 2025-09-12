¿Qué la provocó? Revelan si explosión de pipa de gas en Iztapalapa fue por volcadura por un bache

Nueva información se ha revelado sobre la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, que dejó, de acuerdo con el último reporte del gobierno de la Ciudad de México (CDMX), 10 personas fallecidas y 54 lesionados.

La Fiscalía General de Justicia capitalina informó detalles sobre las circunstancias que habrían ocasionado este percance que conmocionó a la CDMX entera.

¿Por qué ocurrió la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa?

Este jueves la institución indicó que, de acuerdo con las investigaciones, el tanque de gas presentó ruptura en un casquete tras el choque con un objeto sólido, lo que permitió la fuga de gas y su ignición.

La dependencia aclaró que después de las inspecciones periciales en el lugar del siniestro no se encontró ningún bache ni daños en el asfalto.

“Personal pericial de la institución, especializado en criminalística, tránsito terrestre, mecánica, química, incendios y explosiones, seguridad industrial, hidrosanitarias, video y fotografía, continúa recabando dictámenes técnicos para esclarecer los hechos”, informó la institución.

#Justicia: Pipa de gas no contaba con seguro; se rompió por el impacto 🚨



La explosión en #Iztapalapa, que ya ha dejado 10 muertos, sigue generando controversia. @SGIRPC_CDMX, @VenegasUrzua , confirmó que la empresa dueña de la pipa no contaba con los seguros requeridos por la… pic.twitter.com/JCTLfbDYkg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 12, 2025

Identifican residuos tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Asimismo, añadió este viernes en un comunicado que se identificaron residuos de compuestos aromáticos como benceno y estireno luego de la explosión registrada a las 14:25 debajo del Puente de la Concordia.

“La Fiscalía aclara que, a partir de las inspecciones que realizaron los servicios periciales, en el lugar del siniestro no se encontró ningún bache ni daños en el asfalto, lo que consta en la fijación de imágenes que documenta y preserva la evidencia visual que obra en la investigación”, aseguró.

#Urgente | "Afortunadamente sigue estable"



Sandra Barajas, hermana de Alicia, señaló que tras la explosión de una pipa de gas en el puente de #LaConcordia, #Iztapalapa, ella sigue "bien" y continúa siendo atendida.



La víctima salvó a su nieta durante el siniestro.



Vía:… pic.twitter.com/6hHyiBYwYi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 12, 2025

¿Y el chófer de la pipa de gas que explotó? Esto pasó con él

Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana, informó el miércoles que el chofer fue trasladado inicialmente a un hospital en el Estado de México, está grave, sigue con vida, está grave y fue trasladado posteriormente al Hospital Magdalena de las Salinas de IMSS”.

Ayer la fiscal general de Justicia de la CDMX, Bertha Alcalde Luján, informó que

el conductor de la pipa estaba en calidad de detenido, pero de acuerdo con su estado de salud, se determinará “si se va a judicializar este caso”.

