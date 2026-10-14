Lo llevaron en un carrito de súper: Abandonan el cuerpo de un hombre junto a un árbol en calles de Iztacalco; hay detenidos

Macabro hallazgo en CDMX. El cuerpo de un hombre fue abandonado junto a un árbol en calles de la colonia La Cruz Coyuya, en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México; al parecer la víctima fue llevada en un carrito de súper por varios sujetos que ya fueron detenidos.

El cuerpo del hombre, de quien se desconoce la identidad, fue localizado por elementos de la policía capitalina durante un recorrido sobre Eje 3 Oriente.

Cámaras de seguridad captan el momento en que abandonan el cuerpo en Iztacalco

En un video capturado por las cámaras de vigilancia de la zona se puede ver cómo es que el cadáver de la víctima es arrastrado por varios sujetos desde el bajo puente de Iztacalco hasta un carrito de supermercado para posteriormente abandonarlo junto a un árbol en plena vía pública.

Por su parte, el hallazgo del cuerpo fue descubierto por policías de la capital del país, quienes realizaban un recorrido en Eje 3 Oriente, cuando notaron un bulto cubierto por varias lonas.

Al acercarse a revisar se dieron cuenta que se trataba de una persona sin vida, por lo que acordonaron el área y solicitaron la presencia de los servicios periciales para que realizaran las investigaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

#DETENIDOS | En seguimiento al hallazgo de una persona sin vida en calles de la colonia La Cruz Coyuya, en la alcaldía @IztacalcoAl, policías de la #SSC detuvieron a cuatro hombres que posiblemente están relacionados con los hechos. Se comparte Comunicado de Prensa emitido al respecto: https://t.co/XudZ4JDHcv — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 14, 2026

Así fue la detención de los sospechosos en Francisco del Paso Troncoso y Eje 3 Oriente

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a cuatro personas vinculadas con el hallazgo del cuerpo en Iztacalco.

Tres de los sujetos fueron capturados al cruce de la Av. Francisco del Paso Troncoso y Río de la Piedad, quienes coincidían con las características vistas en el video de las cámaras de seguridad.

Ante la posible comisión de un delito, los presuntos culpables fueron revisados, asegurándoles 86 bolsitas de un vegetal seco con características similares a las de la marihuana.

El cuarto hombre fue detenido en Eje 3 Oriente Azúcar y la calle Unión, tras el reporte de una persona que presuntamente consumía estupefacientes.

Los cuatro hombres, de 25, 28, 31 y 38 años de edad, fueron informados de sus derechos y llevados ante un agente del Ministerio Público para determinar su situación legal.

Tres de los cuatro detenidos en Iztacalco cuentan con antecedentes penales

Las investigaciones sobre los presuntos responsables dieron a conocer que tres de los detenidos cuentan con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

El hombre de 25 años registra tres ingresos, dos por robos en 2025 y 2026 y otro por robo calificado en 2025. El de 28 años cuenta con un ingreso por robo agravado en 2022, mientras que el de 31 años registra uno por robo en 2026.