Intentan detener a presunto feminicida, ataca a policías y termina abatido en Oaxaca

Un caso de feminicidio y homicidio ocurrido en el municipio de San Pedro Pochutla en Oaxaca terminó con el presunto feminicida abatido durante un operativo conjunto de autoridades estatales y federales, luego de que intentara atacar a los elementos de seguridad.

De acuerdo con la información confirmada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), los hechos se registraron en un domicilio ubicado en la localidad de Corcovado Petaca. En ese lugar, un hombre identificado como D.A.M. atacó a su pareja con un arma punzocortante, provocándole la muerte en el sitio. La agresión ocurrió dentro de la vivienda, sin que la víctima pudiera recibir ayuda a tiempo.

#BOLETÍN. Fiscalía de Oaxaca localiza a probable responsable de comisión de feminicidio y homicidio, quien fue abatido al intentar agredir a policías durante operativo de captura



Oaxaca de Juárez, Oax. 11 de enero de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) activó… pic.twitter.com/kCiaUnTlvG — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) January 11, 2026

Presunto feminicida asesinó a otro personas en Oaxaca

Tras el feminicidio , el mismo agresor se dirigió contra uno de sus vecinos, un hombre que también perdió la vida a causa de las lesiones que le fueron provocadas. De manera preliminar, se indicó que el ataque habría sido cometido con un machete, lo que incrementó la gravedad del caso y generó alarma entre los habitantes de la zona.

Vecinos de Corcovado Petaca alertaron a las autoridades, lo que permitió activar de inmediato los protocolos de búsqueda y localización. La FGEO, a través de la Vicefiscalía Regional de la Costa, coordinó un operativo con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal y la Policía Municipal de San Pedro Pochutla.

Abaten a presunto feminicida en Oaxaca

Las fuerzas de seguridad lograron ubicar al presunto responsable y aseguraron el perímetro para evitar su fuga. Sin embargo, al momento de ser confrontado, D.A.M. intentó agredir a los elementos policiacos. Ante el riesgo inminente, los agentes respondieron a balazos.

Como resultado de este enfrentamiento, el agresor perdió la vida en el lugar. Las autoridades informaron que la acción se realizó para proteger la integridad de los elementos y de la población cercana, cerrando así una jornada marcada por la violencia extrema .

La Fiscalía de Oaxaca abrió las carpetas de investigación correspondientes tanto por el feminicidio como por el homicidio, con el objetivo de dar certeza jurídica a las víctimas directas e indirectas. Las autoridades señalaron que se dará seguimiento puntual al caso para garantizar el acceso a la justicia y esclarecer por completo los hechos.

Feminicidios en Oaxaca: cifras que preocupan

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP) , de enero a noviembre de 2025 se registraron 15 feminicidios en Oaxaca, apenas tres menos que en el mismo periodo de 2024. Estas cifras reflejan que, aunque hay una ligera disminución, la violencia feminicida sigue siendo un problema grave y persistente en la entidad.

Especialistas y colectivos han insistido en la necesidad de reforzar la prevención, la atención temprana a la violencia familiar y el acompañamiento a mujeres en situación de riesgo, para evitar que estos casos sigan repitiéndose.