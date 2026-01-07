Horror en Oaxaca: Sujeto intenta quemar viva a su esposa en San Pedro Jicayán

Lo que se supone era una fecha para celebrar el Año Nuevo, una mujer fue víctima de violencia ácida , luego de que su esposo le rociara alcohol y le prendiera fuego en San Pedro Jicayán, Oaxaca.

A una semana del ataque, la mujer fue trasladada a un Hospital de Alta Especialidad en la Ciudad de México (CDMX) debido a las quemaduras sufridas, mientras que el agresor fue detenido.

Sujeto le prende fuego a su esposa tras negarse a tomar con él en Oaxaca

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), durante la madrugada del 1 de enero de 2026, el marido, en presunto estado de ebriedad, llegó a su domicilio ubicado en el Barrio de San Pedro.

En algún punto, le “exigió” a su esposa que bebieran alcohol juntos, pero ella al estar cansada, se negó, sin imaginar lo que ocurriría después.

En respuesta, el agresor arremetió contra su esposa, a quien le roció en todo su cuerpo alcohol etílico y le prendió fuego, ocasionándole le siones en brazos y tórax.

Ante los gritos de ayuda, los familiares lograron auxiliarla y trasladarla de urgencia al Hospital Regional de Pinotepa Nacional, donde se reportó en estado grave.

Por su parte el sujeto, identificado como exmilitar del Ejército Mexicano, fue detenido por el delito de feminicidio en grado de tentativa, y permanece recluido en lo que se resuelve su situación jurídica.

Estado de salud de la mujer que fue rociada con alcohol por su esposo en Oaxaca

Pese a las lesiones, el estado de salud de la víctima se reportó como estable y fuera de peligro. Aunque fue necesario trasladarla a un hospital en la capital del país.

Tras los hechos, la Secretaría de las Mujeres informó que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a través del CEATI Mujeres y de Abogadas de las Mujeres, se encuentra brindando atención integral a las familiares de la víctima de violencia química.

De igual forma, se espera que la mujer reciba atención psicológica una vez que logre recuperarse físicamente de los terribles hechos.

¿Cuántos años podría pasar en la cárcel el sujeto en Oaxaca?

Tan solo por el delito de feminicidio en grado de tentativa, el sujeto podría alcanzar hasta 40 años en prisión. Sin embargo, también se debe contemplar que el ataque fue reclasificado como violencia ácida.