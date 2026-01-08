Matricidio en Coahuila: Muere adulta mayor presuntamente golpeada por su propio hijo

María Esther, una adulta mayor perdió la vida tras ser presuntamente golpeada por su propio hijo en Saltillo, Coahuila, de acuerdo con información confirmada por autoridades estatales y testimonios vecinales.

Habitantes de la zona, aseguran haber escuchado gritos desesperados de auxilio provenientes del interior de la vivienda de la víctima , sin que pudieran intervenir a tiempo para evitar la tragedia.

Vecinos lamentan muerte de adulta mayor en Coahuila

De acuerdo con vecinos del sector, María Esther era una mujer tranquila, respetuosa y apreciada por quienes la rodeaban. Algunos relataron que la señora solía convivir de manera cordial con la comunidad y que nunca imaginaron un desenlace de esta magnitud.

Un vecino señaló que su esposa mantenía comunicación frecuente con la víctima y describió al presunto agresor como una persona que aparentemente llevaba una vida normal. “Era una persona tranquila, respetada… el muchacho lo veía muy temprano, bien arreglado, yéndose a trabajar. ¿Qué le pasó? No tiene perdón de Dios”, expresó consternado.

Los testimonios coinciden en que los gritos de auxilio fueron escuchados, pero la ayuda no llegó a tiempo, lo que ha provocado un sentimiento de culpa e impotencia entre quienes habitan la zona.

Fiscalía abre investigación por feminicidio tras matricidio en Saltillo

La Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó la detención del presunto responsable, identificado como Salvador “N”, de 48 años de edad, quien es hijo de la víctima. El fiscal Federico Fernández Montañez explicó que, conforme al protocolo, la carpeta de investigación se abrió inicialmente bajo la línea de feminicidio .

“En cualquier incidente de esta naturaleza se abre por protocolo como feminicidio y posteriormente se integran los elementos para determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos”, detalló el fiscal.

Esta clasificación inicial permite a las autoridades realizar una investigación exhaustiva que considere el contexto de violencia, la relación entre víctima y agresor, así como otros factores relevantes.

🗣️El titular de la Fiscalía General de #Coahuila, Federico Fernández Montañez, lamentó el #matricidio ocurrido en #Saltillo, donde un sujeto atacó a su propia madre, y aseguró que la acción se investiga como #feminicidio. pic.twitter.com/9omLj9uxKq — El Horizonte Coahuila (@ElHorizonteCoah) January 8, 2026

Declaración del sospechoso de feminicidio en Coahuila fue pospuesta por intoxicación

Aunque Salvador “N” ya fue puesto a disposición del Ministerio Público, su declaración fue postergada, ya que al momento de su detención se encontraba intoxicado, situación que impidió que rindiera testimonio inmediato ante las autoridades.

La Fiscalía informó que en las próximas horas se continuará con la integración de la carpeta de investigación, así como con la recopilación de pruebas periciales y testimoniales que permitan esclarecer los hechos y definir su situación jurídica.

La muerte de María Esther ha dejado un profundo impacto en la comunidad, donde vecinos la recuerdan como una mujer noble y tranquila. El caso reabre el debate sobre la violencia intrafamiliar, especialmente cuando las víctimas son personas adultas mayores que, en muchos casos, dependen de sus propios familiares.

Autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier señal de violencia dentro del hogar, recordando que los gritos de auxilio nunca deben ser ignorados.