María fue asesinada por su yerno en Ixtapaluca, pero ordenaron liberarlo

María Enedelia vivió con su asesino. El 5 de mayo de 2023 su yerno Kevin “N”, a quien le brindó un hogar, fue acusado de matarla y enterrar su cuerpo en el patio de su casa en el municipio de Ixtapaluca , Estado de México. El sujeto fue sentenciado, pero se ordenó dejarlo en libertad.

Paola Alondra Mejía, hija de la víctima y expareja de Kevin “N”, fue notificada por las autoridades que hubo falta de pruebas que acreditaran la culpabilidad de este hombre, quien durante el tiempo en que vivió con la joven, la privó de la libertad y la golpeó.

Hija de víctima de feminicidio estuvo esposada en casa

Fuerza Informativa Azteca (FIA) conversó con la hija de María Enedelia, y compartió que Kevin “N”, se la llevó a un departamento en Valle de Chalco, donde la aisló totalmente quitándole su teléfono, llaves y haciéndose pasar por ella en redes sociales y con familiares.

Incluso la engañó al decirle que supuestamente la señora Enedelia no quería volver a ver a su hija y después se llevó a Paola a una casa en Nayarit.

La joven relató que su expareja la tuvo privada de la libertad, bajo amenazas, además de violentarla de forma sexual, psicológica y verbalmente.

“Amenazas de si intentas hacer algo, este, pues voy a ir en contra de tu mamá, de tu familia. Sabes que mi papá es este regidor de Ixtapaluca y cualquier cosa, pues uno de mis hermanos está en la policía. Bajo todo ese tipo de amenazas, utilizando, pues, ese poder que tenía y tiene su familia hasta hoy en día dentro del municipio”, relató la hija de la víctima.

|Especial

Hallan cuerpo de Enedelia en su casa en Ixtapaluca

La señora María Enedelia apareció muerta debajo de un tinaco en su casa en Ixtapaluca. Kevin “N” fue detenido luego de que Paola logró pedir ayuda en la calle a policías de Nayarit, donde mantuvo privada de la libertad a la joven, pero luego lo trasladaron a un penal de Chalco.

“Me asomo por una ventana que está ahí en el baño y Kevin está en el patio moviendo un tinaco que teníamos de agua, lo está moviendo, casi le vence el peso y se va hacia atrás”, contó su hija.

Policías esposaron a Paola y terminó en la cárcel

Tras librarse de la violencia de su expareja, Paola terminó en la cárcel. La joven comentó que el día que pidió ayuda, los policías la esposaron “por protocolo y por seguridad de todos”, y después se los llevaron a la Fiscalía de Nayarit.

“Me hicieron firmar una declaración que yo, pues lamentablemente no leo, me dicen las personas de Fiscalía que viene exactamente lo que nos acabas de decir, lo tienes que firmar, ya que si no lo firmas ahorita no va a entrar el documento y van a dejar este libre a este muchacho Kevin.

“Después llega otra persona de la Fiscalía que me lleva otro documento más diciéndome que llevaba un documento de tortura, de protección para tortura, que si yo no lo firmaba, a mí me iban a torturar adentro de los separos y en todo ese espacio”, contó.

Paola recuerda que le negaron las visitas, mientras que a su expareja sí le permitieron ver a su mamá. Luego la trasladaron al Cereso de La Esperanza, en Nayarit, donde estuvo un mes acusada de violencia intrafamiliar, cohecho y resistencia, pero gracias al apoyo de colectivos, se le dio libertad condicional, sin embargo, estando en prisión se enteró del asesinato de su mamá.

“Se me señalaba de haber golpeado a una oficial de policía , de haber sobornado a los oficiales, después de yo haber pedido auxilio para que a mí nadie me encontrara.

“Me empiezan a decir que (era) violencia interfamiliar porque venía peleando y veníamos agrediéndonos Kevin y yo, lo cual fue totalmente falso, pero como ya había firmado la declaración erróneamente sin leerla, pues ya no había mucho que hacer”.

Acusan irregularidades en juicio por feminicidio de María Enedelia

La hija de la víctima acusó que durante el juicio contra su exnovio Kevin “N” hubo irregularidades. Este hombre fue sentenciado a 62 años de cárcel, pero el 12 de noviembre de 2025, se ordenó su libertad.

El joven tenía una orden de aprehensión por feminicidio, pero a la familia de Paola no les avisaron de una audiencia en la que se reclasificó el delito a homicidio calificado “porque decían que no había evidencia suficiente de que fuera un feminicidio”.

“El 12 de noviembre, obviamente su defensa mete una apelación, es el Tribunal de Alzada de Texcoco que le da la absolución total que porque no había evidencia suficiente”, contó.

La hija de Enedelia aseguró que familiares de Kevin “N” que trabajan en el municipio de Ixtapaluca intervinieron en el juicio.

“Hubo presencia en algunas audiencias, presencia de militantes de Morena, presencia de personas del municipio de Ixtapaluca, de Protección Civil, de actualmente el ahora regidor que después del papá viene uno de sus hermanos, se presentó a las audiencias a mostrar un papel diciendo que, pidiendo prisión, este, de brazalete para Kevin, en ese entonces, diciendo que él iba a trabajar dentro del municipio, así de fácil”

Ahora la defensa de la familia de María Enedelia presentó un recurso de apelación para que el joven acusado de feminicidio enfrente las consecuencias legales.