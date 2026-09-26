Abaten a “El Mansito”, objetivo prioritario por extorsión, tras ataque a policías en Morelia

Rafael “N”, alias “El Mansito” o “El Jocker”, fue abatido en Morelia tras presuntamente atacar con un arma de fuego a elementos de la Guardia Civil. Era investigado por extorsión y tenía órdenes de aprehensión por homicidio y secuestro.

De acuerdo con la información difundida de manera preliminar por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, el hombre era identificado como un objetivo prioritario por su presunta relación con el delito de extorsión.

La dependencia señaló que el individuo había sido identificado mediante labores de inteligencia y seguimiento realizadas por las autoridades de seguridad.

🚨 Abatimos en Morelia a “El Mansito”, presunto objetivo prioritario por extorsión.



👮🏻‍♂️ Tras una agresión con arma de fuego contra elementos de la #GuardiaCivil, fue abatido Rafael “N”, alias “El Mansito” y/o “El Jocker”, relacionado con el delito de extorsión. pic.twitter.com/FE6yTWUsiW — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) September 26, 2026

"El Mansito" tenía órdenes de aprehensión

La SSP informó que Rafael “N” contaba además con órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y secuestro agravado.

Asimismo, las autoridades indicaron que trabajos de inteligencia lo ubicaban como un presunto operador con actividades en los estados de Michoacán y Guanajuato.

Guardia Civil repelió la agresión

Según el reporte oficial, durante las labores operativas se registró una agresión con arma de fuego contra elementos de la Guardia Civil, quienes repelieron el ataque y como resultado de este enfrentamiento, Rafael “N” fue abatido.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más detalles sobre el operativo, como el saldo total de la agresión u otros posibles involucrados.

