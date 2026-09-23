Extorsionaba en La Merced: detienen a “El Bola” por secuestro agravado en CDMX

Juan “N”, alias “El Bola", fue detenido por presuntamente extorsionar a comerciantes en La Merced, así como por secuestro agravado. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia capitalina, cumplimentaron una orden de reaprehensión contra el acusado, de 41 años de edad, por su presunta responsabilidad en los delitos mencionados.

La detención se realizó este miércoles en la alcaldía Benito Juárez, como parte de las acciones efectuadas por las autoridades capitalinas para dar cumplimiento al mandamiento judicial.

De acuerdo con la información difundida por la SSC, el hombre fue identificado con el alias de “El Bola” y quedó relacionado con una investigación por secuestro agravado.

Estaría relacionado con extorsiones en La Merced

Uno de los puntos que destaca en la información de las autoridades es que Juan “N” también estaría vinculado con la extorsión de comerciantes en la zona de La Merced, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza.

La zona de La Merced concentra una importante actividad comercial de la Ciudad de México, por lo que los casos de extorsión a comerciantes representan una de las problemáticas de seguridad que han sido señaladas en esta zona.

La SSC indicó que el detenido estaría relacionado con este tipo de hechos, aunque la investigación y el proceso judicial correspondiente deberán determinar su situación jurídica.

#Importante I Este día, en la @BJAlcaldia, policías de la @SSC_CDMX, en coordinación con personal de la @FiscaliaCDMX, cumplimentaron una orden de reaprehensión contra Juan “N”, alias “El Bola”, de 41 años de edad, por el delito de secuestro agravado.



El detenido también estaría… pic.twitter.com/1by3vKsdcJ — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) September 23, 2026

Autoridades mantienen investigación de "El Bola"

Tras la reaprehensión, Juan “N” quedó a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el procedimiento establecido por la ley.

La SSC reiteró que continuará con acciones encaminadas a proteger la integridad y el patrimonio de los habitantes de la Ciudad de México, así como a detener a personas señaladas por delitos.

El caso será seguido por las autoridades judiciales, que determinarán la situación jurídica de “El Bola” conforme avance el proceso.