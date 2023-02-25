El cuerpo de Abby Choi (Thai Thien Phuong), de 28 años, fue encontrado descuartizado, por la policía en Tai Po, China, al interior de un refrigerador en el sótano de una casa de alquiler, en la que se piensa que la famosa modelo de Hong Kong, había sido cocinada, pues también hallaron utensilios para preparar alimentos.

Abby Choi había sido reportada como desaparecida el pasado 21 de febrero, cuando fue vista por última vez a las 14:15 horas de ese día. No obstante, este sábado su cuerpo fue encontrado por la policía de China en la casa de alquiler de su exsuegro.

Según indican diversos medios locales, dentro de la casa de alquiler en la que encontraron el cuerpo de la modelo con más prestigio en China, también se hallaron elementos como:



Una picadora de carne

Una sierra eléctrica

Dos ollas de sopa que contenían tejido humano

Dos tipos de cuchillos de carnicero

Un martillo

Una visera

Un impermeable negro

El bolso morado de Choi

Por lo anterior, la policía de China calificó el crimen como 'SCMP', que hace referencia a un homicidio “premeditado” y “bien planeado”.

Hay 4 detenidos por asesinato de Abby Choi en China

Tras el crimen en contra de la famosa modelo de Japón, la policía ya ha detenido a cuatro posibles sospechosos. Se trata de los padres de Abby Choi, así como los hermanos del exesposo, quienes están bajo sospecha de estar involucrados en el caso.

En tanto, hasta el momento no se tiene registro del exesposo de la influencer, quien tras el hallazgo del cuerpo se dio a la fuga.

¿Por qué habrían asesinado a modelo de Hong Kong?

Las investigaciones iniciales de la policía de Japón indican que el asesinato contra Abby Choi fue cometido debido a una disputa económica entre la propia modelo y los padres de su exesposo: por valor de 12.7 millones de dólares.

¿Por qué? Según refieren diversos medios locales, los padres y hermano del exesposo de Abby Choi, se encontraban en desacuerdo con la f orma en que la víctima manejaba el dinero que correspondería a una fortuna familiar, pues la familia política de la joven es propietaria de una empresa de alimentos con gran presencia en China.

La modelo se casó con su exmarido a los 18 años, matrimonio que dio fruto a dos hijos, después de unos años, la relación terminó, pero ella aún se preocupaba y apoyaba financieramente a la familia de su exmarido, incluso les compró una casa, pero a fines del año pasado, comenzaron las disputas por la propiedad; así como otros detalles económicos.