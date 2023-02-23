Putin, de Rusia, se reúne con importante diplomático de China

Mientras Joe Biden viajó a Ucrania y Polonia cerca del primer año del inicio de la guerra, Rusia también recibió un importante espaldarazo con la visita de un alto representante de la diplomacia de China.

Wang Yi, director de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), se reunió con Vladimir Putin en el Kremlin este miércoles para tratar temas de interés mutuo como Estados Unidos y su injerencia en el conflicto de Ucrania, así China con Taiwán, el Tíbet y Hong Kong.

Washington reaccionó de inmediato a la reunión de China y Rusia advirtiendo que “habrá consecuencias”. En tanto, Joe Biden aseguró que se defenderá cada centímetro de territorio aliado con toda la fuerza militar disponible.

¿Qué pasó en la reunión de Rusia y China?

El diplomático chino aseguró que las relaciones de su país con Rusia superaron la prueba de la situación internacional y se han mantenido” maduras, resistentes y estables como siempre”.

|Reuters

Wang dijo que la asociación estratégica integral de coordinación entre China y Rusia no apunta ni sucumbe a la interrupción o la coerción de ningún tercero, porque China y Rusia han construido sus relaciones sobre una base política, económica y cultural sólida y ambos han sido tranquilos y lúcidos. después de resumir la experiencia histórica.

Putin señaló que el fortalecimiento de la solidaridad y la coordinación de los dos países en los asuntos internacionales es de gran importancia para promover una mayor democracia en las relaciones internacionales y el equilibrio y la estabilidad en el panorama internacional.

Wang expresó su aprecio por la reiteración de Rusia de su voluntad de resolver el problema a través del diálogo y la negociación. China, como siempre, mantendrá una posición objetiva y justa y desempeñará un papel constructivo en la solución política de la crisis, dijo.

A menos de 48 horas para el primer aniversario de la guerra de Rusia y Ucrania, los reflectores se centran en las tres naciones más poderosas del planeta.

Con información de Raziel Cruz Salazar