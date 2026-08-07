“Es una garantía constitucional": Abelardo de la Espriella promete defender la libertad de prensa en Colombia

Abelardo de la Espriella está a unas cuantas horas de asumir su cargo como el nuevo presidente de Colombia, pero antes del evento, ha dado diversas declaraciones que resuenan en todo el continente.

Después de toda la polémica surgida por los Lineamientos para Callar a México que intenta establecer el gobierno mexicano, el mandatario electo de Colombia mandó un contundente mensaje al asegurar que siempre apoyará la libertad de prensa.

Abelardo de la Espriella defenderá la libertad de prensa en Colombia

Abelardo de la Espriella declaró que defenderá la libertad de prensa en Colombia, pues asegura que la libre expresión es una garantía constitucional.

“Apoyaré la libertad de prensa debe ser siempre salvaguardada porque es una garantía constitucional siempre voy a defender la libre expresión. Voy a defender la libertad de Prensa”, dijo Abelardo de la Espriella.

#EnDesarrollo Horas antes de su posesión como presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella envió un mensaje a los medios de comunicación asegurando que defenderá la libertad de prensa y de expresión qué, dice, debe "estar atada la verdad". pic.twitter.com/rl55WXkies — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 7, 2026

“Por supuesto esa actividad periodística debe estar ligada a la verdad a la ciudad de los hechos, porque ese es verdadero es que cuenta lo que ocurre con apego la verdad, luego Política, como que aquella que se circunscribe a ataque a la ofensa a la infamia”, agregó el presidente electo de Colombia.

¿Cuándo toma posesión Abelardo de la Espriella en Colombia?

Todo está listo en Colombia para que Abelardo de la Espriella se convierta en el nuevo presidente del país, pues tomará posesión en una ceremonia programada para este viernes 7 de agosto.

Por primera vez en la historia, el acto no se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, pues se trasladará a Cali para demostrar la “descentralización”.

"Mi posesión será mucho más que una ceremonia. Será la primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad", dijo Abelardo de la Espriella en su cuenta de X.

La ceremonia tendrá lugar en la Arena Universidad Santiago de Cali, recinto con capacidad para más de 2 mil 300 personas, y que cuenta con sistemas de sonido e iluminación de última generación y pantallas LED de alta definición.

