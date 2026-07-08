¿Golpe de Estado? Abelardo de la Espriella acusa de golpismo a Gustavo Petro

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, acusó al mandatario saliente, Gustavo Petro, de golpismo y le ordenó a su equipo que interrumpa "de manera inmediata" el proceso de transición.

Y es que Gustavo Petro se niega a reconocer el resultado oficial de las elecciones de junio, pero De la Espriella, que ganó por un estrecho margen al candidato oficialista Iván Cepeda, no se ha quedado callado y acusa al gobierno actual de corrupción.

"Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder. Y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado. Le pido como presidente electo a las Fuerzas Armadas de la República de Colombia que cumplan con su juramento, proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario", declaró De la Espriella a través de un comunicado.

#Atención Abelardo De La Espriella pidió a las Fuerzas Militares no obedecer ninguna orden que el presidente Petro esté dando en sentido contrario a la protección de la Constitución. #VocesySonidos pic.twitter.com/9jnnuaMi05 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 7, 2026

Del lado de Petro, convocó a manifestaciones para el 20 de julio, fecha donde tendría que dar su discurso de despedida.

Gustavo Petro entregaría el poder el 6 de agosto

En un mensaje compartido en sus redes sociales, Gustavo Petro reveló que sí le entregará el poder a De la Espriella el 6 de agosto, pues reconoce la decisión del pueblo de Colombia.

“Usted, señor Abelardo, es el que ya despedazó la constitución. Primero porque se eligió con ayuda extranjera, prohibido por la Constitución. Y peor aún, porque Abelardo entregó la soberanía nacional para ser presidente. Segundo, jamás he dado orden a las fuerzas militares contra la constitución. No he hecho que maten población civil, como los 6.402 jóvenes asesinados jamás ordené a que un Esmad matara 67 jóvenes solo porque protestarán. Hasta el 6 de agosto a la 12 de la noche soy comandante supremo de las fuerzas militares. Este 20 de Julio el pueblo festeja a sus fuerzas armadas y grita independencia nacional. ”, compartió.

