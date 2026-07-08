¿Golpe de Estado? Abelardo de la Espriella acusa de golpismo a Gustavo Petro
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, acusó al mandatario saliente, Gustavo Petro, de golpismo
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, acusó al mandatario saliente, Gustavo Petro, de golpismo y le ordenó a su equipo que interrumpa "de manera inmediata" el proceso de transición.
Y es que Gustavo Petro se niega a reconocer el resultado oficial de las elecciones de junio, pero De la Espriella, que ganó por un estrecho margen al candidato oficialista Iván Cepeda, no se ha quedado callado y acusa al gobierno actual de corrupción.
"Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder. Y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado. Le pido como presidente electo a las Fuerzas Armadas de la República de Colombia que cumplan con su juramento, proteger la Constitución y la democracia y no obedecer ninguna orden que Petro esté dando en sentido contrario", declaró De la Espriella a través de un comunicado.
#Atención Abelardo De La Espriella pidió a las Fuerzas Militares no obedecer ninguna orden que el presidente Petro esté dando en sentido contrario a la protección de la Constitución. #VocesySonidos pic.twitter.com/9jnnuaMi05— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 7, 2026
Del lado de Petro, convocó a manifestaciones para el 20 de julio, fecha donde tendría que dar su discurso de despedida.
Gustavo Petro entregaría el poder el 6 de agosto
En un mensaje compartido en sus redes sociales, Gustavo Petro reveló que sí le entregará el poder a De la Espriella el 6 de agosto, pues reconoce la decisión del pueblo de Colombia.
“Usted, señor Abelardo, es el que ya despedazó la constitución. Primero porque se eligió con ayuda extranjera, prohibido por la Constitución. Y peor aún, porque Abelardo entregó la soberanía nacional para ser presidente. Segundo, jamás he dado orden a las fuerzas militares contra la constitución. No he hecho que maten población civil, como los 6.402 jóvenes asesinados jamás ordené a que un Esmad matara 67 jóvenes solo porque protestarán. Hasta el 6 de agosto a la 12 de la noche soy comandante supremo de las fuerzas militares. Este 20 de Julio el pueblo festeja a sus fuerzas armadas y grita independencia nacional. ”, compartió.