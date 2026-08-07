“Morena quiere callar a México”: Rubén Moreira pide frenar discusión de lineamientos de audiencias hasta escuchar a periodistas y expertos

El debate sobre los nuevos lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias seguirá estando en la discusión, desde la Cámara de Diputados, el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, cuestionó el proceso impulsado por el gobierno de Morena y pidió que la discusión no quede limitada a espacios donde participen únicamente sectores afines a la propuesta.

El legislador planteó que el análisis debe abrirse a especialistas, periodistas, comunicadores y representantes de la industria de la radio y la televisión, al considerar que una regulación de este tipo requiere la participación de distintos sectores involucrados en la libertad de expresión y los medios de comunicación.

Rubén Moreira pide una discusión con especialistas y representantes de medios

Moreira señaló que los llamados lineamientos de derechos de las audiencias deben ser revisados mediante un amplio proceso de consulta, en el que puedan participar expertos en comunicación, integrantes de la industria y defensores de la libertad de prensa.

El coordinador de los diputados del PRI afirmó que presentó un punto de acuerdo para que desde el Congreso se realicen foros abiertos, con la intención de recopilar opiniones y generar conclusiones que puedan ser enviadas al Gobierno federal.

Durante su posicionamiento, el legislador expresó:

"Bueno, Morena quiere callar a México y eso es lo primero que hay que poner sobre la mesa." Además, cuestionó el alcance de las disposiciones que se analizan y aseguró que, desde su perspectiva, podrían representar restricciones a la libertad de expresión.

PRI cuestiona el proceso de consulta sobre los lineamientos

El diputado priista también criticó la manera en que, según dijo, se han desarrollado anteriores ejercicios de discusión relacionados con el tema. Aseguró que es necesario que en los foros participen personas con experiencia comprobada en comunicación y medios.

Moreira explicó que la propuesta que presentó busca que sean escuchadas distintas voces antes de que avance cualquier decisión.

"Y yo presenté un punto de acuerdo para que acá en las cámaras se hagan foros de consulta donde vengan especialistas de todos los lugares de nuestro país, sobre todo periodistas, expertos en comunicación, defensores de la prensa que venga por acá la gente de la radio, de la televisión, la cámara de la radio y la televisión."

Asimismo, señaló que la discusión debe incluir a quienes tienen conocimiento directo sobre la operación de los medios de comunicación.

PAN advierte que lineamientos de audiencias afectarán la libertad de expresión y la democracia

El diputado del PAN, Marcelo Torres dijo que los lineamientos de los derechos de las audiencias que impulsa Morena y su gobierno no solo atentan contra la libertad de expresión sino también de la democracia. Hizo un llamado a los ciudadanos a que rechacen esta imposición de censura contra las libertades en el país.