“Crónica de una muerte anunciada": Abelina López estalla tras el nombramiento de Beatriz Mojica en Guerrero

La designación de la senadora Beatriz Mojica Morga como Coordinadora de Defensa de la Transformación de Morena en Guerrero desató un cisma inmediato en la estructura estatal del partido. Tras oficializarse los resultados de la encuesta interna a favor de Mojica, la alcaldesa con licencia de Acapulco, Abelina López Rodríguez, lanzó una contundente reprobación contra la dirigencia y el mecanismo de selección, advirtiendo abiertamente sobre el riesgo electoral de esta decisión. A su salida del evento en el World Trade Center de la Ciudad de México, López sentenció: "Morena no abraza personas, abraza principios. Me parece que este es un parteaguas. Quien festeje esa decisión, festeja la crónica de una muerte anunciada".

La postura de Abelina López Rodríguez no se limitó a un simple reclamo verbal, sino que puso en duda la transparencia misma con la que la dirigencia nacional administró las encuestas finales. Al señalar que su equipo logró movilizar a más de 100 mil simpatizantes en las calles durante los recorridos previos, la munícipe acapulqueña retó abiertamente a la cúpula guinda a contrastar la fuerza territorial real contra los números presentados en la capital del país. Esta arremetida pública refleja una desconfianza profunda hacia el método de selección, argumentando que el pragmatismo político se impuso sobre la militancia con más de cuatro décadas de trayectoria en la izquierda.

Beatriz Mojica llama a la unidad después de la embestida de Abelina López

La alcaldesa con licencia desconoció el valor de las mediciones hechas en papel e insistió en contar con el verdadero respaldo popular de la entidad, argumentando que no se siente derrotada porque su proyecto tiene fuerza en las calles. Ante la evidente fractura y la severa advertencia de su compañera de partido, Beatriz Mojica optó por responder con un llamado a la cordura y a la cohesión. Asimismo, sostuvo que la decisión fue tomada por el pueblo de Guerrero a través del proceso democrático de Morena e insistió en que la unidad no se reduce a una simple fotografía, sino que requiere respeto y trabajo compartido, asegurando que el proyecto colectivo de la 4T está por encima de cualquier interés individual.