“Me lo regaló el pueblo": Alcaldesa de Acapulco, Abelina López, usa collar francés de 220 mil pesos y lo justifica

La alcaldesa morenista de Acapulco, Abelina López Rodríguez, se encuentra en el centro de la polémica tras ser captada utilizando un costoso collar de una prestigiosa marca francesa de joyas que, según reportes, está valuado en más de 200 mil pesos. Ante el cuestionamiento por la ostentosa pieza en medio de la situación económica de su municipio, la morenista justificó el uso del accesorio argumentando que fue un regalo del pueblo.

Así justificó su collar de 200 mil pesos Abelina López, alcaldesa de Acapulco

La alcaldesa se defendió de las críticas con una declaración que generó controversia. López Rodríguez afirmó que la joya fue un obsequio que recibió por el "cariño" de la gente, y que no podía rechazar.

"¿Yo qué culpa tengo que haya un pueblo que me ame y que me regale cosas? Me lo regalaron y les voy a decir: ‘No, no te lo acepto’", argumentó la alcaldesa. "Yo agradezco su amor y su cariño de pueblo...", defendió.

Es una burla…



La alcaldesa de Acapulco, Abelina López, asegura que el pueblo le regaló un collar Van Cleef de $227 mil pesos.



Por cierto, la ley prohíbe que los servidores públicos reciban regalos.pic.twitter.com/FNER1Ks9Ey — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 27, 2025

Esta polémica ocurre en un momento sensible para Acapulco, que ha enfrentado retos importantes en temas de reconstrucción, infraestructura y seguridad desde 2023 por el huracán "Otis". La justificación de la alcaldesa por la costosa joya ha intensificado el debate sobre la austeridad y la transparencia en el uso de recursos y beneficios en el servicio público.

Además, la Ley General de Responsabilidades Administrativas prohíbe tajantemente a los servidores públicos solicitar, aceptar o recibir, por sí o a través de terceros, obsequios, regalos o cualquier otro tipo de donaciones o beneficios. La única excepción aplica a obsequios de valor simbólico o de bajo costo y que formen parte de la cortesía institucional, algo que difícilmente aplicaría a una joya de más de 200 mil pesos.

Abelina López festeja su cumpleaños con fiesta y lona donde afirma que el pueblo la ama

Tan solo a finales del mes pasado, la alcaldesa de Acapulco se mandó a hacer un autofestejo de cumpleaños con carpas, comida y una lona que decía: "Feliz cumpleaños, presidenta, Acapulco, Guerrero, te ama". Lo cual generó diversas críticas sobre el uso de recursos públicos.