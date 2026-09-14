Morena elige a sus coordinadores de Defensa de la Transformación en Guerrero y Michoacán

Morena definió su rumbo político en el estado de Guerrero tras nombrar a la senadora Beatriz Mojica Morga como su nueva Coordinadora de Defensa de la Transformación. La designación la posiciona formalmente en el primer plano de la contienda interna con miras a la gubernatura en las elecciones de 2027.

Cabe recordar que Mojica ya había competido por la gubernatura pero bajo las siglas del perredismo, contienda en la que perdió frente al priista Héctor Astudillo Flores. Posteriormente asumió la Secretaría General del PRD, fuerza a la que terminó renunciando para sumarse de lleno a las filas de Morena; en 2021 volvió a intentar la candidatura estatal y actualmente se desempeña como senadora de la República por Guerrero.

Presentamos a @Beatriz_Mojica, Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero. pic.twitter.com/CkveVhLfYx — Morena (@PartidoMorenaMx) September 14, 2026

Su nueva designación llega tras semanas de intensos pleitos internos dentro de la coalición: figuras como Rubén Cayetano exigieron transparentar y publicar las encuestas tras acusar un proceso abiertamente viciado, mientras que dirigentes del Partido Verde también manifestaron serias dudas y cuestionamientos hacia las mediciones del partido guinda.

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