Terremotos en Venezuela: Cifra de muertos aumenta a dos mil 595, hay más de 12 mil heridos

La tragedia sigue azotando Venezuela tras los terremotos que sacudieron al país la noche del pasado 24 de junio, pues ahora se confirmó el aumento en la cifra de muertos y heridos.

Durante la conferencia que se llevó a cabo este jueves por la noche, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, compartió más detalles de las personas que perdieron la vida y de las que tienen afectaciones por el desastre natural.

Aumenta cifra de muertos y heridos en Venezuela tras terremoto

De acuerdo a información compartida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela aumentó a dos mil 595, mientras que la cantidad de heridos ya es de 12 mil 400.

En su conferencia de prensa, la mandataria aseguró que las tareas de rescate en La Guaria y en otras zonas afectadas del país continúan. Además, se comprometió a identificar a todas las víctimas mortales antes de hacer la entrega del cuerpo a sus familiares.

#Mundo| Delcy Rodríguez informa que la cifra de fallecidos asciende a 2.595 y 12.400 heridos, además, desmiente diferencias de números con Naciones Unidas.



También defiende que las operaciones después del doble terremoto esté a cargo de los militares. Asegura además que se… pic.twitter.com/g3VkvviFKZ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 3, 2026

“Yo de entrada dije: nadie va a fosa común (…) Lo primero, reconocimiento por huella (dactilar), por fotografía (…) y en los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense”, señaló Delcy Rodríguez.

Continúan los trabajos de rescate en Venezuela

Equipos de Venezuela y de varios países, incluyendo México, se mantienen trabajando en las labores de rescate tras los terribles terremotos que azotaron el país sudamericano.

De acuerdo al reporte oficial, ya son 6 mil 461 personas que han sido rescatadas con vida de los escombros en las zonas afectadas, principalmente en La Guaira y Caracas.

La respuesta conjunta de 31 países, junto a los grupos de rescate venezolanos, nos ha demostrado que no estamos solos. El dolor se convierte en gratitud ante todos quienes han venido, arriesgando sus vidas para salvar a otros. ¡Venezuela recordará esta solidaridad por siempre! pic.twitter.com/W8QoJ9BBpW — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 2, 2026

El plan de Venezuela tras los terremotos

En la misma conferencia de prensa, la mandataria de Venezuela también habló del plan que tiene, junto con su equipo, para apoyar a los damnificados por los terremotos.

Delcy Rodríguez mencionó que ya entró en conversaciones con el Fondo Monetaria Internacional (FMI) y el Departamento de Estado de Estados Unidos para recuperar recursos y utilizarlos en la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos.

