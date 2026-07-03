Héroes mexicanos en los terremotos de Venezuela: Binomios caninos localizan con vida a un sobreviviente

Héroes mexicanos salvan vidas . Luego de los devastadores terremotos en Venezuela que suman más de 2 mil muertos y más de 11 mil lesionados, una luz de esperanza llegó a La Guaira, después de que los binomios caninos 'Jaguares K9' lograran localizar con vida a un sobreviviente.

Fue durante el primer día de servicio del equipo de Protección Civil de Santa Catarina, Nuevo León, que se logró el rescate de un hombre que se encontraba entre los escombros del Edificio Coral.

¿Qué se sabe del rescate de los binomios caninos 'Jaguares K9' de México en Venezuela?

La intervención ocurrió en una de las zonas más golpeadas por la emergencia, donde rescatistas de distintos países mantienen las labores de búsqueda entre edificios colapsados.

La ubicación de la víctima permitió activar un operativo especializado para iniciar las maniobras de extracción y devolver la esperanza a quienes permanecen esperando noticias de familiares desaparecidos.

¿Cómo lograron los 'Jaguares K9' encontrar al sobreviviente?

El rescate fue posible gracias al trabajo coordinado de los 'Jaguares K9', de Protección Civil de Santa Catarina, integrados por los binomios Felipe Macías Araiza y el pastor belga malinois Cairo; Patricio Elizondo Pérez con Hope y Patricio Macías Arreola con Lucas, un pastor belga sable.

Durante su primera intervención en Venezuela, el ejemplar Cairo realizó un marcaje positivo entre los restos del Edificio Coral, una estructura de ocho niveles que colapsó completamente tras los sismos; la señal emitida por el can permitió confirmar la posible presencia de una persona con vida bajo los escombros.

Con esa información, el equipo especializado de rescate urbano BREC Cancún ingresó con herramientas técnicas para realizar la extracción del sobreviviente, en una operación que destacó la preparación y experiencia de los binomios mexicanos en escenarios de estructuras colapsadas.

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La búsqueda continúa entre los escombros de La Guaira

Aunque el rescate representa un aliento para las familias afectadas, la emergencia continúa en La Guaira, donde rescatistas y habitantes mantienen la búsqueda de personas desaparecidas.

A una semana de los terremotos Venezuela, el saldo oficial supera los 2 mil 300 fallecidos y más de 11 mil lesionados; conforme avanzan los días, encontrar sobrevivientes resulta cada vez más complicado; sin embargo, los equipos internacionales no han detenido las labores de búsqueda.

Los binomios caninos mexicanos continúan trabajando junto con brigadas de distintos países para inspeccionar edificios colapsados y localizar posibles sobrevivientes.