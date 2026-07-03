Construirán estadio de clase mundial con una estación del Metro cerca y casi el doble de capacidad que el de Ciudad de los Deportes

Un nuevo estadio con capacidad para 65 mil aficionados , acceso directo al Metro, parques, viviendas y espacios comerciales cambiará por completo una de las zonas más emblemáticas de Washington, Estados Unidos.

El proyecto fue presentado por las autoridades de la capital estadounidense y contempla la construcción de la futura casa de los Washington Commanders de la NFL, un complejo que casi duplicará el aforo del Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México.

¿Cómo será el nuevo estadio de los Washington Commanders?

La obra será desarrollada sobre los terrenos del antiguo RFK Stadium, en el este de Capitol Hill, donde además del recinto deportivo se levantará una comunidad diseñada para funcionar durante todo el año.

La inversión total alcanzará los 3 mil 700 millones de dólares y combinará recursos públicos y privados para transformar más de 180 acres en un nuevo polo urbano.

El recinto tendrá capacidad para 65 mil espectadores y estará acompañado por un desarrollo que incluirá áreas comerciales, zonas recreativas, parques, un complejo deportivo y miles de viviendas.

De acuerdo con el plan maestro, la franquicia de los Washington Commanders aportará al menos 2 mil 700 millones de dólares para construir el estadio, considerada la mayor inversión privada realizada hasta ahora en la capital de Estados Unidos.

El proyecto también contempla la recuperación de espacios públicos junto al río Anacostia, con nuevos accesos peatonales y ciclistas para integrar el estadio con los barrios cercanos.

El Metro será una de las piezas clave del proyecto

Uno de los aspectos que más llama la atención es la movilidad. Las autoridades diseñaron el plan para que los aficionados puedan llegar caminando, en bicicleta, automóvil, autobús o mediante el Metro, cuya conexión será una de las principales alternativas para acceder al nuevo complejo.

Además de mejorar la conectividad, el desarrollo prevé estacionamientos, nuevas vialidades y senderos que facilitarán el desplazamiento hacia el estadio sin depender exclusivamente del vehículo particular. La intención es que el recinto funcione los 365 días del año y no únicamente durante los partidos.

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El proyecto también contempla viviendas, empleos y nuevos espacios públicos

El estadio será apenas una parte del desarrollo. El plan incluye la construcción de entre 5 mil 500 y 6 mil 600 viviendas, de las cuales al menos el 30 por ciento estarán destinadas a vivienda asequible. También se instalarán comercios, un supermercado y amplias áreas verdes para uso de la comunidad.

Las autoridades estiman que la construcción generará alrededor de 30 mil empleos, además de 2 mil puestos permanentes una vez concluido el complejo.

Actualmente el proyecto se encuentra en fase de consulta pública, mientras que la inauguración del nuevo inmueble está prevista para 2030.

Gracias a sus características, el recinto ya aparece como candidato para albergar futuros eventos de talla internacional, entre ellos un Super Bowl y la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031.