Pareja es azotada en público en Indonesia por besarse durante una transmisión de TikTok

Un tribunal de la ley Sharía (ley musulmana que rige en todos los Estados Islámicos) en Indonesia, condenó a un hombre de 22 años y a una mujer de 25 años a recibir 21 azotes con varas de ratán en público.

La sentencia se ejecutó tras hallarlos culpables de infringir los códigos morales de la ley islámica al besarse en una transmisión en vivo a través de la plataforma TikTok sin estar casados.

El castigo se llevó a cabo sobre una tarima en el parque municipal Bustanussalatin, en la capital provincial de Banda Aceh, ante la presencia de al menos un centenar de personas. Los encargados de aplicar los azotes vistieron túnicas y capuchas para ocultar su identidad.

Todo por un video viral

La pareja fue arrestada en abril, semanas después de que la transmisión en vivo —realizada el 27 de febrero desde el interior de un vehículo— se volviera viral en redes sociales, lo que generó denuncias formales ante los funcionarios de la sharía. Además de la pena física, el tribunal ordenó la incautación y destrucción del teléfono celular y de una memoria USB que contenían el video utilizado como evidencia.

La sentencia inicial contemplaba un total de 25 latigazos para cada uno; sin embargo, la cifra se redujo a 21 debido a los cuatro meses de prisión preventiva que ambos ya habían cumplido desde su detención. Durante la misma jornada, otras cuatro personas recibieron azotes públicos en la localidad por delitos relacionados con el adulterio y las apuestas por internet.

A woman and her husband were publicly caned in Indonesia over posting themselves kissing on Tik Tok she received 27 hard lashes before she passed out with the pain and was checked by a medic to see if she was fit to receive the others coming to her . The couple were shamed under… pic.twitter.com/1qC9c8CVrC — Alexandra (@Alexandr4Denman) July 2, 2026

Esa región es la única con ley Sharía

Aceh es la única región de Indonesia, el país con la mayor población musulmana del mundo, que cuenta con autorización para implementar un sistema legal basado en la sharía.

El gobierno central laico otorgó este estatus especial en 2006 como parte de los acuerdos de paz para finalizar un conflicto separatista de larga duración.

En 2015, la legislación se amplió para incluir a los ciudadanos no musulmanes, quienes representan el 1% de la población local.

El código penal de Aceh estipula castigos de hasta 100 azotes por faltas morales como el adulterio o las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. También sanciona el consumo de alcohol, el juego, el uso de ropa ajustada en mujeres y la inasistencia de los hombres a las oraciones de los viernes.

Algunos aprueban el castigo, otros creen que fue demasiado

Hay opiniones encontradas sobre este castigo físico en público.

"Ese comportamiento podría considerarse inapropiado debido a que las redes sociales son vistas por diversos grupos de edad, incluidos niños. Pero, ¿es un delito que justifique prisión o incluso azotes? Eso es excesivo". — Usman Hamid, director ejecutivo de Amnistía Internacional Indonesia.

Por su parte, la organización defensora de derechos humanos señaló que este tipo de penalizaciones públicas constituyen una violación flagrante a los tratados internacionales ratificados por Indonesia, calificándolos como actos crueles, inhumanos y degradantes.

En contraste, residentes locales que presenciaron el acto manifestaron su respaldo a la medida. Ciudadanos de Banda Aceh declararon a las agencias de noticias que la sanción pública está justificada, argumentando que sirve como una advertencia necesaria para regular el comportamiento de los jóvenes en las plataformas digitales y preservar las normas religiosas de la comunidad.