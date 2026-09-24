¡Brutal choque en la México-Pachuca! Transporte público se estrella contra poste y deja varios lesionados

La tarde de este jueves, una unidad de transporte público terminó estrellada contra un poste sobre la autopista México-Pachuca, a la altura de El Vigilante, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México; el vehículo circulaba con dirección a la CDMX y varios pasajeros resultaron lesionados tras el aparatoso choque.

De acuerdo con los primeros reportes, el colectivo perteneciente a la ruta San Pedro-Santa Clara quedó prácticamente destruido después del impacto; entre las personas afectadas había dos menores y dos mujeres, mientras que al menos dos pasajeros tuvieron que ser auxiliados debido a que quedaron atrapados entre los fierros de la unidad.

El colectivo terminó contra un poste rumbo a Indios Verdes

La unidad marcada con el número económico 872 circulaba hacia Indios Verdes cuando ocurrió el percance ; hasta el lugar llegaron cuerpos de emergencia para atender a los pasajeros y realizar las maniobras de rescate.

Imágenes del accidente muestran la parte frontal del transporte severamente dañada, mientras los equipos de auxilio trabajaban para sacar a las personas que permanecían dentro del vehículo.

¿Qué habría provocado el accidente en la México-Pachuca?

Una de las primeras versiones apunta a que una unidad de carga habría realizado una maniobra que se cerró al transporte de pasajeros, lo que presuntamente obligó al operador a reaccionar de manera repentina y terminó perdiendo el control.

Esta versión deberá ser establecida por las autoridades mediante las investigaciones correspondientes; de acuerdo con los datos preliminares, la unidad de carga habría abandonado el lugar antes de que concluyeran las primeras labores de emergencia.

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#AlertaVial | Una unidad de transporte público chocó contra un poste en la autopista México-Pachuca, a la altura de El Vigilante, con dirección a la CDMX.



Se reportan varios lesionados.



Toma precauciones si circulas por la zona.https://t.co/azfbemIxII pic.twitter.com/xWOIUlKcgR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 24, 2026

Así quedó la unidad tras el fuerte choque en la México-Pachuca

El accidente provocó una intensa movilización de los servicios de emergencia en este tramo de la autopista México-Pachuca, donde los cuerpos de auxilio tuvieron que trabajar para atender a los pasajeros y rescatar a quienes permanecían dentro de la unidad.

En imágenes compartidas en redes sociales se observa la magnitud del choque: el transporte público quedó severamente dañado en su parte frontal después de impactarse contra el poste, mientras en el interior todavía se apreciaban los daños provocados por la fuerza del impacto.

La escena permitió dimensionar la violencia del accidente y la situación en la que quedaron algunos de los pasajeros; ahora corresponderá a las autoridades determinar cómo ocurrió el percance, establecer qué participación tuvo la unidad de carga señalada de manera preliminar y deslindar responsabilidades.