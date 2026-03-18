Sobrevive: buscan a Mittens, gatita que desapareció tras accidente en Periférico Ecológico de Puebla

Un aparatoso accidente el pasado lunes 16 de marzo en el Periférico Ecológico, a la altura de Geovillas el Campanario, en Puebla, dejó un saldo trágico. Una camioneta estuvo a punto de caer de un puente tras perder el control, provocando la muerte de una mujer; además, tras el incidente, se reportó la desaparición de una gatita llamada Mittens, cuya búsqueda ya se difunde en la zona.

¿Qué pasó durante el accidente en Periférico Ecológico en Puebla?

Una fuerte movilización se registró la tarde del lunes 16 de marzo en el Periférico Ecológico, a la altura de Geovillas el Campanario, luego de que una camioneta estuviera a punto de caer de un puente vehícular tras perder el control.

El accidente generó momentos de tensión entre automovilistas y cuerpos de emergencia que acudieron al lugar. Horas más tarde, la presidenta municipal de San Pedro Cholula confirmó que tres personas fueron rescatadas con vida, entre ellas una niña de 5 años; sin embargo, una mujer que viajaba con ellos lamentablemente perdió la vida a consecuencia del percance.

😟🚧 Así las labores de los cuerpos de emergencia para rescatar a las personas que se encuentran atrapadas al interior del carro que está suspendido en un costado de Periférico Ecológico a la altura de Geovillas el Campanario.



La circulación está cerrada. Tómalo en cuenta 🚫⚠️… pic.twitter.com/0fIHar5PSZ — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) March 16, 2026

Presuntamente, el conductor perdió el control debido al pavimento mojado, por lo que terminó impactando la estructura del puente vehicular.

Pierde la vida un perrito durante accidente en Puebla

Tras el accidente, también se dio a conocer una solicitud de apoyo por parte de una amiga de la familia afectada para localizar a “Mittens”, una gatita que viajaba en la unidad junto con un perrito.

De acuerdo con el reporte, el perrito fue encontrado sin vida, mientras que la transportadora de la gatita se abrió durante el incidente, lo que provocó que escapara.

Mittens no lleva collar y al momento del accidente portaba un suéter rosa. Familiares piden el apoyo de la ciudadanía para difundir su búsqueda, principalmente en colonias cercanas como Ex Hacienda de la Carcaña, Arboreto, Geovillas el Campanario, Lomas de la Carcaña, Arroyo Metlapanapa, Arboledas Saint Germán y el Barrio de Jesús Tlatempa, con la esperanza de que pueda regresar a casa.