Accidente carretero en Jalisco deja 7 muertos y 3 lesionados

En Jalisco, un tráiler se quedó sin frenos sobre la carretera libre de Guadalajara a Tepic y arrastró a una camioneta que terminó prensada contra otra unidad de carga; hasta el momento se reportan 7 muertos y 3 lesionados de gravedad.

Los hechos fueron reportados por la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Zapopan durante la tarde de este martes a la altura del poblado de Santa Cruz del Astillero, en El Arenal, Jalisco. El personal de la institución arribó para corroborar el trágico accidente carretero.

En el sitio confirmaron que una unidad se encontraba prensada luego de ser arrastrada por varios metros por un tráiler que, aparentemente, se quedó sin frenos y provocó el accidente.

Reportan 7 muertos por accidente carretero en Jalisco

De acuerdo con la Coordinación de Protección Civil de Zapopan y el Sistema de Atención Médica de Urgencia, en la camioneta tipo sprinter viajaban 10 personas, de las cuales 7 fallecieron debido al impacto, mientras que otras 3 fueron trasladadas de urgencia a hospitales de la región.

#Ahora



Apoyamos en el rescate de personas lesionadas tras el choque de un tráiler contra una van, en el poblado de Santa Cruz del Astillero en El Arenal.



Trabajamos con dos camiones #USAR, coordinados con Bomberos del municipio, la Brigada 249, @SAMUJalisco y @CruzRojaJalisco. pic.twitter.com/704347xvXI — PCyBomberosZapopan (@UMPCyBZ) October 24, 2023

Hasta el momento las lesiones registradas son de gravedad, según informaron las autoridades a través de redes sociales. Además, las labores continúan en la zona para verificar si hay más víctimas entre el metal de la unidad que quedó destrozada.

La carretera carretera libre de Guadalajara a Tepic fue cerrada durante más de una hora por parte del personal de la Guardia Nacional y corporaciones locales, quienes intentaron agilizar el tránsito vehicular que produjo el trágico accidente que está bajo investigación.

Víctimas del accidente carretero se dirigían a Tequila, Jalisco

El personal en el sitio acordonó la zona e informó que los fallecidos y los hospitalizados se dirigían al municipio de Tequila al momento en que fueron arrastrados por un tráiler hasta quedar prensados sobre la carretera libre de Guadalajara a Tepic, Jalisco.

Las autoridades no se han pronunciado hasta el momento sobre posibles detenciones por estos hechos que causaron la muerte de siete personas.