¡Tráiler se parte a la mitad en Viaducto Tlalpan! Desata colapso vial rumbo a la México-Cuernavaca; afectaciones en CDMX | EN VIVO
En las primeras horas de este jueves se registró un grave accidente en Viaducto Tlalpan, dejando un tráiler partido a la mitad y provocando caos via.
Caos vial en la capital del país. Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Estas son las zonas afectadas para este 8 de octubre 2026; toma precauciones.
¿Qué pasa en calles de CDMX? Afectaciones por socavones, baches accidentes e inundaciones este jueves
Tráiler se parte a la mitad en Viaducto Tlalpan; alternativas viales
Un tráiler que circulaba sobre el Viaducto Tlalpan, rumbo a la México-Cuernavaca, se partió a la mitad tras impactarse contra una estructura de concreto por le puente que baja del segundo piso de la autopista; la unidad quedó atravesada sobre los dos carriles centrales.
El percance ocurrió a la altura de la calle Tezoquipan, en la colonia Niño Jesús, alcaldía Tlalpan.
El accidente ya provoca un severo caos vehicular en la zona, con largas filas de automóviles que permanecen varados con dirección hacia la caseta de Tlalpan.
Retiro de tráiler en Viaducto Tlalpan tardará horas; reportan colapso vial
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya se encuentran en el lugar de los hechos para realizar las labores para agilizar la circulación; sin embargo, el Viaducto Tlalpan se encuentra prácticamente colapsado.
Las labores para retirar el tráiler serán complicadas, debido a que primero será necesario retirar la carga que transportaba y posteriormente realizar las maniobras para remolcar la unidad.
Se prevé que el retiro del vehículo accidentado tome varias horas y que las afectaciones a la circulación continúen durante buena parte de la mañana.
Alternativas viales por accidente en Viaducto Tlalpan
Te compartimos las rutas alternas por el colapso en Viaducto Tlalpan, en dirección a la México-Cuernavaca.
- Carriles laterales de Viaducto Tlalpan: Si ya te encuentras sobre la vialidad, el paso por los carriles laterales continúa abierto. Sin embargo, el avance es muy lento debido al efecto "embudo".
- Avenida de los Insurgentes Sur: Es la ruta alternativa más directa para continuar hacia la zona de El Caminero e incorporarte más adelante a la autopista o a la Carretera Federal México-Cuernavaca.
Auto se estrella contra puesto ambulante en Centro Histórico
En las primeras horas de este 8 de octubre, se registró un fuerte accidente entre una unidad de Metrobús y un vehículo particular de color azul en calles de la colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
Los primeros informes indican que el conductor del auto azul perdió el control de la unidad, impactándose contra la unidad del Metrobús.
Tras el fuerte choque el vehículo derribo un puesto semifijo, además de la estructura de un segundo puesto en el que permanecía un vigilante.
¿Accidente en Centro Histórico deja personas heridas?
A pesar de lo aparatoso de la situación, no se reportaron personas lesionadas.
Elementos de emergencia y autoridades se movilizaron hasta el cruce de avenida Pino Suárez y San Jerónimo, donde se realizan las labores correspondientes para atender el percance y retirar los vehículos involucrados.