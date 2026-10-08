¡Tráiler se parte a la mitad en Viaducto Tlalpan! Desata colapso vial rumbo a la México-Cuernavaca; afectaciones en CDMX | EN VIVO

Un tráiler que circulaba sobre el Viaducto Tlalpan, rumbo a la México-Cuernavaca, se partió a la mitad tras impactarse contra una estructura de concreto por le puente que baja del segundo piso de la autopista; la unidad quedó atravesada sobre los dos carriles centrales.

El percance ocurrió a la altura de la calle Tezoquipan, en la colonia Niño Jesús, alcaldía Tlalpan.

El accidente ya provoca un severo caos vehicular en la zona, con largas filas de automóviles que permanecen varados con dirección hacia la caseta de Tlalpan.

Retiro de tráiler en Viaducto Tlalpan tardará horas; reportan colapso vial

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya se encuentran en el lugar de los hechos para realizar las labores para agilizar la circulación; sin embargo, el Viaducto Tlalpan se encuentra prácticamente colapsado.

Las labores para retirar el tráiler serán complicadas, debido a que primero será necesario retirar la carga que transportaba y posteriormente realizar las maniobras para remolcar la unidad.

Se prevé que el retiro del vehículo accidentado tome varias horas y que las afectaciones a la circulación continúen durante buena parte de la mañana.

Tráiler se parte a la mitad en Viaducto Tlalpan y desata caos vial en CDMX|AZTECA NOTICIAS

Alternativas viales por accidente en Viaducto Tlalpan

Te compartimos las rutas alternas por el colapso en Viaducto Tlalpan, en dirección a la México-Cuernavaca.

