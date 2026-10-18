¡Iba sin seguro! Combi del Edomex provoca fuerte choque en Polanco y deja 4 heridos

Un choque entre una combi procedente del Estado de México (Edomex) y dos vehículos particulares dejó como saldo cuatro personas lesionadas, a la altura de la colonia Polanco Segunda Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Un trasladado al hospital y combi sin seguro: Saldo del accidente en Polanco

Los primeros reportes indican que uno de los lesionados fue trasladado al área de Traumatología del Hospital Magdalena de las Salinas para recibir atención médica debido al accidente en Polanco. Por su parte, los otros tres lesionados se retiraron por sus propios medios pese a presentar algunas lesiones.

Aunque no se dieron detalles sobre el cómo ocurrió el choque los tres vehículos, se informó que la combi no contaba con un seguro vigente para responder por los daños y las lesiones ocasionadas.

Las personas involucradas fueron remitidas ante el Ministerio Público, donde se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar la causa del incidente y deslindar responsabilidades.

El choque de las tres unidades, una de ellas procedente del Estado de México, no reportó afectaciones viales importantes en la zona, por lo que no se registró tráfico intenso en el lugar de los hechos.

Sin identificar: Desconocen la identidad de los involucrados en el choque en Polanco

Hasta el momento se desconoce la identidad del conductor de la unidad de transporte público del Estado de México, así como el de las otras personas involucradas en el accidente en Polanco.

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 911.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.

¿Qué hacer en caso de un accidente?