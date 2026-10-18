¡Se fueron a los golpes! Automovilistas agreden a chofer de Metrobús tras conflicto vial en Chapultepec | Mientras Dormía

Madrugada de accidentes en CDMX. En las primeras horas de este 18 de octubre 2026 se registró una pelea entre los conductores de un vehículo particular y un chofer de Metrobús tras un conflicto vial en calles de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Los primeros informes indican que el chofer del Metrobús fue agredido por varios hombres que viajaban al interior del auto involucrado en el percance. Al parecer, el conflicto fue por la invasión del carril.

Paramédicos acudieron al lugar de los hechos para revisar a la víctima de las agresiones. Hasta el momento se desconoce la identidad de los responsables, así como el estado de salud del conductor de este medio de transporte.

Caos y reclamos en Azcapotzalco: Accidente múltiple moviliza a paramédicos y policías

En otro punto de la Ciudad de México se registró un choque múltiple en calles de Azcapotzalco; la situación estuvo apunto de terminar en una riña debido a que los reclamos entre los involucrados rápidamente subieron de tono.

Los tres autos involucrados se impactaron sobre la vía rápida Aquiles Serdán y la Calle Renacimiento, en la alcaldía Azcapotzalco.

Al lugar del accidente llegaron paramédicos para atender a las personas que presentaban algunos golpes leves. Además, arribaron elementos de la policía para evitar mayores agresiones entre las personas involucradas.

Mala maniobra de camioneta de lujo provoca choque múltiple en Paseo de la Reforma

Más accidentes en CDMX. La columna del Ángel de la Independencia fue el escenario de un accidente múltiple en calles de reforma. Al parecer el incidente fue provocado por una mala maniobra de una camioneta de lujo.

El accidente en Reforma dejó al menos tres personas lesionadas, las cuales fueron atendidas por paramédicos. Hasta el momento se desconoce el estado de salud actual de lo involucrados en el incidente.

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

En caso de ser testigo de un accidentede tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 911.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.