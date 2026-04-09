Accidente en Chalco deja a niña venezolana de 3 años huérfana: ella lucha entre la vida y la muerte

Autoridades del Estado de México confirmaron que los padres de la niña de 3 años de nacionalidad venezolana que fue hospitalizada tras un accidente carretero en el municipio de Chalco el sábado pasado perdieron la vida y un presunto responsable fue detenido.

La pequeña fue llevada al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca tras resultar lesionada debido a un choque en la carretera Miraflores-Tlapala.

Menor iba con sus padres y hermano al momento del choque en Chalco

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) publicó una ficha de búsqueda para la localización de otros familiares de la menor, quien el día del accidente iba a bordo de una motocicleta con sus papás y otro menor que fue identificado como su hermano, quien también falleció.

De acuerdo con ficha de ayuda EXT/CHA/3280/26/04 emitido el 2 de abril de 2026, la niña fue llevada al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, ubicada en la carretera federal México-Puebla, a la altura del kilómetro 34.5, en Zoquiapan.

Detienen a conductor tras choque en carretera en Chalco

Un hombre llamado Cristian “N” fue detenido y es investigado por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio en agravio de dos adultos y un niño, así como lesiones a la menor de edad por los hechos registrados en Chalco.

Las cuatro víctimas de nacionalidad venezolana, dos adultos y dos menores de edad, iban en una motocicleta y habrían sido impactados por Cristian “N”, que manejaba un automóvil.

Estado de salud de menor tras choque en Chalco es grave

El IMSS Bienestar informó que se brindó atención a la menor lesionada, quien fue trasladada para su valoración y atención médica especializada.

El sábado dio a conocer que el estado de salud se reportaba como delicado, por lo que quedó bajo vigilancia médica continua.

Hoy la Fiscalía del Estado de México confirmó que tras los hechos perdieron la vida los dos adultos así como el menor de edad, en tanto que el estado de salud de la niña se repora como grave.

Encarcelan a presunto responsable de muerte de familia venezolana

El probable implicado fue presentado ante el Agente del Ministerio Público, quien inició la indagatoria por los delitos de homicidio y lesiones.

Cristian “N” fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde quedó a disposición de un Juez, quien lo vinculó a proceso por ambos ilícitos.

Además se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria y como medida cautelar la prisión preventiva.

Mientras tanto, el DIF Municipal, así como la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas en el Estado (CEAVEM), brindan apoyo a la menor lesionada para su guarda y custodia, además de correr con los gastos de traslado de un familiar que se encuentra en Venezuela.

