¡Tragedia en la CDMX! Conductor ebrio vuelca camioneta con una familia en la Venustiano Carranza; hay niños heridos | Mientras Dormía

En las primeras horas de este 5 de enero 2026, mientras usted dormía , un hombre que manejaba en supuesto estado de ebriedad, ocasionó un grave accidente en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México (CDMX); hay 5 heridos, entre ellos menores de edad.

Una familia que viajaba en la caja de la camioneta salió proyectada, quedando tirados sobre una banqueta.

"Venía bien borracho y aquí se impacto en la mera esquina con la camioneta (...) Se la llevó y la volteó completamente, pero estuvo feo porque traía a toda su familia", contó David Valdés, testigo de los hechos.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



En la alcaldía Venustiano Carranza, un conductor presuntamente ebrio provocó un fuerte choque tras huir de otro percance.



Cinco personas fueron atendidas, entre ellas dos menores. El responsable fue detenido.



El reporte de @oscar_mendoza31 en… pic.twitter.com/y8pn8UgvlL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 5, 2026

Conductor ebrio escapaba de un choque y volcó la camioneta de una familia

Según los primeros informes, el choque ocurrió cuando el conductor escapaba de otro vehículo que había chocado algunos minutos atrás y que lo venía persiguiendo.

Al tratar de darse a la fuga, el sujeto en estado de ebriedad se pasó la luz roja, embistiendo a la camioneta que quedó totalmente volcada.

El grave accidente ocurrió en el cruce de Congreso de la Unión y la calle Penitenciaria, en la alcaldía Venustiano Carranza.

"La verdad es que me espante porque no lo esperaba, vienes con tu familia que ellos viene de vacaciones y que te esperes esto, pues no está más cuando venimos todos bien tranquilos, no traíamos nada de alcohol", explicó Karen Cedillo, víctima del choque.

Niños heridos y conductor detenido: Testigos impiden que el responsable escape

Los heridos, entre ellos dos menores de edad, fueron trasladados para recibir la atención medica adecuada. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de las y los lesionados.

Por su parte, el conductor del vehículo, fue detenido y trasladado al Ministerio Público para determinar su situación legal.

"Venía en estado de ebriedad tratamos de hacer lo posible para que no se diera a la fuga (...) Ya al güey lo tienen allá en la patrulla", dijo David Valdés, testigo del grave choque en la Venustiano Carranza.