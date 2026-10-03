¿Quiénes eran Eden y Julissa? Identifican a los jóvenes fallecidos en el trágico accidente de Tabasco

Identificado como Eden Rodríguez Madrazo, el joven estudiante de la carrera de turismo, perdió la vida en un grave accidente que tuvo lugar en la carretera que conecta Teapa y Villahermosa el pasado viernes 2 de octubre.

Originario de la región central de Comalcalco, Eden viajaba acompañado de otros compañeros de la Universidad Tecnológica de Tabasco (UT).

De acuerdo con informes de la universidad, Eden destacaba no solo por su dedicación a sus estudios en la UT, sino también por ser una pieza fundamental en el equipo local de béisbol, los Cacaoteros de Comalcalco.

Eden no fue el único fallecido en el accidente

Junto a él, Julissa Crystal Corrales Pozo, otra estudiante de la Universidad Tecnológica de Tabasco, también perdió la vida en el siniestro. Asimismo se informó que ella pertenecía también a la carrera en turismo.

Ambos jóvenes, con un futuro prometedor por delante, fueron arrebatados en un instante, dejando un profundo dolor en la comunidad estudiantil y en todos aquellos que los conocieron.

Sumado a ello, la Universidad Tecnológica de Tabasco se unió al duelo expresando sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de Eden y Julissa mediante el siguiente comunicado.

¿Cómo perdieron la vida Eden y Julissa?

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control de la unidad, llevándose a un vendedor de helados. Siendo así que el fatal accidente dejó a Eden de 21 años y Julissa de 19 años muertos así como otros cinco heridos, los cuales fueron trasladados a un hospital de la zona.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 13, frente a Villa Floresta donde un automóvil particular se salió de control y terminó estrellándose contra un poste, quedando prácticamente destrozado.