VIDEO: Captan incendio y columna de humo en la refinería de Dos Bocas, Tabasco

Pobladores captaron un incendio en la zona de la refinería de Dos Bocas, ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco, durante este jueves.

A través de imágenes y videos que comenzaron a circular, se observa una columna de fuego y humo en las inmediaciones de la instalación petrolera, situación que llamó la atención de habitantes de la zona.

VIDEO muestra columna de fuego y humo

En redes sociales comenzaron a difundirse grabaciones en las que se aprecia la llamarada desde distintos puntos de la zona.

Las imágenes han generado preocupación entre habitantes de Paraíso y se espera que en las próximas horas las autoridades proporcionen mayores detalles sobre lo ocurrido en las inmediaciones de la refinería de Dos Bocas.

Reportan llamarada en refinería de #Tabasco



Pobladores captaron una columna de fuego y humo en la zona de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco. Hasta el momento no se ha informado de manera oficial la causa del incidente. pic.twitter.com/KbZoKCnSI5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 1, 2026

Pemex aclara qué ocurrió en Dos Bocas

Pemex informó que durante la madrugada se registró un evento operativo en la Batería de Separación Litoral, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, por lo que se realizaron acciones para evitar el cierre de pozos productores de la Región Marina Suroeste.

De acuerdo con Pemex, fue necesario derivar de manera controlada el flujo de gas hacia un quemador, un dispositivo de seguridad utilizado durante este tipo de eventos. El sobrecalentamiento en el área provocó un conato de incendio en el pastizal seco alrededor del quemador.

La empresa señaló que las medidas de seguridad fueron activadas de inmediato y que el personal de bomberos de la Terminal Marítima Dos Bocas logró extinguir el fuego. No se reportaron personas lesionadas ni afectaciones a las instalaciones, mientras que las operaciones continúan con normalidad.

Además, Pemex aseguró que mantiene la aplicación de los protocolos correspondientes para garantizar la seguridad del personal, la protección del medio ambiente y la operación segura de sus instalaciones.