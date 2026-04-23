Retén provoca fuerte accidente y deja varios heridos en Tabasco

Un aparatoso accidente sacudió la carretera Villahermosa-Teapa en Tabasco luego de que un camión de carga se impactara contra varios vehículos detenidos por un retén, provocando una volcadura y dejando al menos cinco personas lesionadas.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 16+500, en la ranchería Estanzuela, donde el tráfico se detuvo repentinamente debido a un punto de revisión instalado por agentes federales.

¿Qué pasó en la carretera Villahermosa-Teapa?

De acuerdo con videos captados por cámaras de seguridad, el accidente ocurrió cuando un camión tipo volteo, cargado con piedras de gran tamaño y presuntamente a exceso de velocidad, no logró frenar a tiempo y se impactó contra varios vehículos que estaban detenidos.

Tras el choque, la unidad pesada volcó y su carga salió disparada, cayendo sobre otros automóviles y esparciéndose sobre el pavimento.

El resultado fue un escenario caótico: al menos seis vehículos con daños severos, piedras regadas en la carretera y personas heridas que tuvieron que ser atendidas por servicios de emergencia.

Agentes federales instalaron intempestivamente un retén en la carretera #Villahermosa-Teapa y provocaron un aparatoso accidente en la ranchería Estazuela.



Un camión de volteo cargado con piedras chocó a exceso de velocidad contra vehículos detenidos y volcó, dejando cinco… pic.twitter.com/lKeIqtRF8B — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 23, 2026

¿Cuántos heridos dejó el accidente en Tabasco?

Autoridades reportaron que cinco personas resultaron lesionadas, aunque ninguna de gravedad hasta el momento. Los heridos fueron atendidos en el lugar por paramédicos, mientras que no se reportaron víctimas mortales.

Sin embargo, el impacto del accidente no solo fue físico, sino también vial, ya que la circulación quedó severamente afectada durante varias horas.

Tras el incidente, surgieron señalamientos directos contra elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a quienes testigos responsabilizan por haber instalado el retén en una zona considerada de riesgo.

Según versiones de personas que presenciaron el hecho, el punto de revisión se colocó en un tramo complicado de la carretera, donde la visibilidad y las condiciones del terreno dificultan frenar a tiempo.

En videos difundidos en redes sociales se observa a ciudadanos reclamando a los agentes e incluso intentando detener sus unidades, señalando que tras el accidente se retiraron del lugar rápidamente.

Además de los daños materiales y los lesionados, el accidente generó un fuerte congestionamiento en la zona. Las labores de atención, retiro de vehículos y limpieza de la carretera obligaron a cerrar parcialmente la circulación, afectando a decenas de automovilistas.

Elementos de emergencia trabajaron durante varias horas para restablecer el tránsito y evitar nuevos incidentes. Hasta el momento, no hay una postura oficial detallada sobre la responsabilidad del retén en el accidente.

Se espera que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes para determinar si hubo negligencia en la instalación del punto de revisión o si el exceso de velocidad del camión fue el principal factor.