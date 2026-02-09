Justicia a medias: Exigen castigo por accidente de la Guardia Nacional en Ecatepec; chofer llevará proceso libre

El accidente protagonizado por un camión de la Guardia Nacional en Ecatepec , Estado de México, sigue generando indignación y preguntas, luego de que se confirmara que el conductor implicado del fatal atropellamiento enfrentará su proceso en libertad .

El hecho ocurrió sobre la avenida José López Portillo y quedó registrado en video. El accidente dejó consecuencias fatales: César Aristeo Hernández González, de 44 años, perdió la vida tras ser atropellado; en el mismo hecho resultó gravemente lesionada Mariana Ivett Franco, quien continúa en proceso de recuperación tras múltiples intervenciones quirúrgicas,

Culpable del accidente en Ecatepec llevará proceso en libertad

Este fatal caso involucra al conductor del camión, Jesús Elías ‘N’, elemento de la Guardia Nacional, quien fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en delitos de homicidio culposo y lesiones tras el accidente en Ecatepec ; sin embargo, un juez determinó que el imputado lleve su proceso fuera de prisión, bajo medidas cautelares.



Fianza : el conductor de la Guardia Nacional deberá pagar 600 mil pesos como medida cautelar mientras avanza el proceso por el accidente en Ecatepec.



: el conductor de la Guardia Nacional deberá pagar 600 mil pesos como medida cautelar mientras avanza el proceso por el accidente en Ecatepec. Plazo : el juez fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el imputado deberá cumplir las restricciones ordenadas.



: el juez fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el imputado deberá cumplir las restricciones ordenadas. Otras medidas: no podrá conducir, tiene prohibido acercarse a las víctimas y familiares, y deberá firmar de manera periódica ante el juzgado de Ecatepec, además de no salir del Estado de México.

Ante esta delicada situación, en entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga; se expuso el contexto legal del caso y las implicaciones para las víctimas del atropellamiento.

Piden justicia tras accidente y atropellamiento de camión de la Guardia Nacional en Ecatepec

Durante la charla, Jaime Franco, hermano de Mariana, explicó que su hermana ha sido sometida a seis cirugías, incluida una de cadera, y que su estado de salud evoluciona favorablemente.

También señaló que, tras el accidente, la Guardia Nacional se ha mantenido en comunicación con la familia para atender las necesidades médicas derivadas de este hecho.

Para la familia, el accidente en Ecatepec no solo significó una pérdida irreparable, sino un cambio permanente en sus vidas. Mientras el proceso legal contra el elemento de la Guardia Nacional continúa, la principal exigencia sigue siendo justicia, sin perder de vista la recuperación de Mariana, quien además es el sustento de sus hijas tras este accidente que marcó a todos.

“Sí, nos pegó la noticia desde el día martes, obviamente, pues mi papá, mi mamá y yo nunca nos esperábamos que sucediera algo así en nuestra familia.

“Ahorita sí exigimos justicia, pero lo más importante es la recuperación, más que nada, cómo va a quedar”, sentenció Jaime Franco.