Paga fianza y queda libre elemento de la Guardia Nacional que atropelló a motociclista en Ecatepec

Jesús Elías “N”, elemento de la Guardia Nacional que manejaba un camión de la Guardia Nacional, fue vinculado a proceso al ser acusado de atropellar a dos motociclistas sobre la avenida José López Portillo , en el municipio de Ecatepec, el pasado martes.

Un juez determinó que lleve su proceso en libertad, por lo que tendrá que firmar de forma periódica en los juzgados de Ecatepec, de acuerdo con la información de este viernes 6 de febrero, tras una audiencia en penal de Chiconautla, a donde fue recluido al ser detenido .

Elemento de la Guardia Nacional pagó fianza

El juez le fijó una fianza de 600 mil pesos, así como le prohibió salir del Estado de México y acercarse a la víctima. Además, el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.

Fue ingresado al penal de Chiconautla el 5 de febrero, al ser acusado de su probable responsabilidad en los delitos de homicidio culposo y lesiones.

La víctima fue identificada como César Aristeo, de 44 años, quien iba con una mujer llamada Mariana Ivett y se dirigían recoger unas refacciones. El hombre dejó dos hijas, una nieta y a su esposa, quienes le dieron el último adiós en su casa ubicada en el pueblo de Guadalupe Victoria.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del martes 3 de febrero y según testigos, el camión conducía por el carril confinado del Mexibús, cerca de la estación San Carlos de la Línea 2, pero al no poder frenar a tiempo, paso por encima de los jóvenes que iban a retornar.

Ese día, de acuerdo con un video que se publicó en redes sociales, se observa el momento exacto en que el camión iba sobre el carril confinado y embiste a ambos, en tanto, Mariana permanece hospitalizada y su estado de salud es reportado como delicado. Fue trasladada de emergencia al Hospital Magdalena de las Salinas.