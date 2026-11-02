Así advirtió la copiloto Nathalia Gadelha sobre acumulación de hielo minutos antes del accidente en Palm Beach

Una severa conmoción atraviesa a la comunidad aeronáutica tras la confirmación de la identidad de una de las nueve víctimas mortales del trágico accidente aéreo registrado en el condado de Palm Beach, Florida. Se trata de Nathalia Gadelha, una joven copiloto de apenas 20 años de edad que viajaba a bordo de la aeronave ejecutiva Learjet 60 que había despegado desde Austin, Texas, con destino final a las islas Bahamas. A pesar de su corta edad, la tripulante contaba con un destacado historial en la aviación civil, habiendo obtenido su licencia comercial a los 17 años y acumulando más de mil 300 horas de vuelo certificadas.

Familiares de la joven confirmaron su deceso e informaron que, escasos diez minutos antes de que el avión impactara violentamente contra el terreno, Nathalia logró enviar un último mensaje de texto a su novio. En el texto, la copiloto le advirtió sobre las peligrosas condiciones meteorológicas que enfrentaban en pleno vuelo, destacando una fuerte turbulencia y una severa acumulación de hielo en la estructura del fuselaje y las alas de la aeronave.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) encabeza las investigaciones periciales para determinar los factores técnicos y ambientales que derivaron en la pérdida total de la aeronave, en una tragedia que arrebató la vida a la joven a solo semanas de cumplir sus 21 años en enero de 2027.

Audio captura el momento antes de que el Learjet 60 se estrelló en Palm Beach County, Florida

En las últimas horas se ha hecho pública una estremecedora grabación de las comunicaciones de radio entre la tripulación del Learjet 60 y el control de tráfico aéreo. En el audio se escucha a los pilotos declarar una emergencia crítica debido a la rápida congelación de las superficies de mando y la pérdida gradual de altitud. Sin embargo, la grabación evidencia momentos de alta tensión e incertidumbre, ya que la torre de control tardó varios segundos determinantes en responder y dar indicaciones claras para desviar o descender la aeronave a una altitud más segura, un retraso que impidió realizar maniobras de evasión a tiempo antes de que se perdiera por completo el contacto con el radar.

“Holy f*ck, we’re out of time” Heart crushing ATC audio captures the moments before a Learjet 60 crashed in Palm Beach County, Florida, killing all 9 souls on board.



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El material se ha convertido en una pieza fundamental para los peritos de la NTSB y la Administración Federal de Aviación (FAA). Los investigadores analizan minuciosamente la cronología de las llamadas de auxilio y la velocidad de respuesta de los controladores para esclarecer si existieron fallas de comunicación o saturación en la frecuencia operativa durante la ventana crítica del siniestro, mientras familiares y colegas exigen un informe exhaustivo que brinde transparencia sobre el trágico desenlace de los nueve ocupantes.