Quedó atrapado en las llamas: Incendio deja un hombre sin vida en la Venustiano Carranza, CDMX: Otras zonas afectadas en CDMX | EN VIVO
Un incendio al interior de un inmueble en Venustiano Carranza, CDMX, dejó una persona sin vida; la víctima quedó atrapada entre las intensas llamas.
Las calles de la capital del país se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Estas son las zonas afectadas para este 30 de septiembre 2026; toma precauciones.
¿Qué pasa en calles de la CDMX? Accidentes, socavones, baches e inundaciones este miércoles
Incendio deja un hombre sin vida en calles de Venustiano Carranza
Un incendio al interior de un inmueble en calles de la colonia Adolfo López Mateos, en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, a unas cuadras de la Terminal 2 del AICM, dejando como saldo una persona sin vida.
Cuerpos de emergencia acudieron al lugar de los hechos. Al entrar al domicilio localizaron el cuerpo calcinado de un hombre, que habría quedado atrapado entre las llamas.
La zona fue acordonada y resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mientras se esperaba la llegada de las autoridades ministeriales.
Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acudieron al lugar para realizar los peritajes correspondientes y llevar a cabo el levantamiento del cuerpo.
#AlertaVial | Tragedia en la Venustiano Carranza: un fallecido tras incendio en vivienda— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 30, 2026
Una intensa movilización de bomberos en la colonia Adolfo López Mateos, en la #CDMX, dejó al descubierto una tragedia tras sofocarse un incendio en una habitación.
Las autoridades… pic.twitter.com/BhMz2EWZnz