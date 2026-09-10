Susto en la GAM: Reportan supuesto flamazo en una pizzería en calles de Guadalupe Tepeyac; esto fue lo qué pasó
Vecinos de la colonia Guadalupe Tepeyac, en la GAM, reportaron un flamazo al interior de una pizzería, lo que movilizó a los servicios de emergencia.
Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades; te compartimos las zonas afectadas para este 9 de septiembre 2026.
¿Qué pasa en calles de la CDMX? Accidentes, socavones, baches e inundaciones este jueves
Inundaciones en Cuautitlán Izcalli por fuertes lluvias en Edomex
La Unidad Habitacional Niños Héroes en el municipio de Cuautitlán Izcalli, al cruce de Castillo de Chapultepec, continúan los estragos por las fuertes lluvias del día de ayer en el Estado de México.
Se mantienen aún en el lugar personal del Estado de México en el apoyo para desazolvar las coladeras y que el agua pueda seguir disminuyendo en cantidad.
Reportan posible flamazo en pizzería de la GAM
El reporte de un posible flamazo en calles de Guadalupe Tepeyac, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), provocó una intensa movilización de la policías y bomberos capitalinos, pero ¿qué pasó en la CDMX?
Vecinos de la zona aseguraron un flamazo al interior de una pizzería; sin embargo, solo se trato de una pequeña flama provocada por el cambio de válvulas en el establecimiento.
A pesar del susto, no se reportaron personas heridas ni daños graves a inmuebles, por lo que elementos de la policía y de bomberos se retiraron del lugar.
🔥 Flamazo en una pizzería— adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 10, 2026
Equipos de emergencia acudieron tras el reporte vecinal de un supuesto flamazo en una pizzería de Dalia y Noé.
Al llegar, se confirmó que se realizaba un cambio de válvulas en la azotea del establecimiento; no se trató de una emergencia
El reporte de… pic.twitter.com/khuIHXewnz