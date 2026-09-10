Susto en la GAM: Reportan supuesto flamazo en una pizzería en calles de Guadalupe Tepeyac; esto fue lo qué pasó

La Unidad Habitacional Niños Héroes en el municipio de Cuautitlán Izcalli, al cruce de Castillo de Chapultepec, continúan los estragos por las fuertes lluvias del día de ayer en el Estado de México.

Se mantienen aún en el lugar personal del Estado de México en el apoyo para desazolvar las coladeras y que el agua pueda seguir disminuyendo en cantidad.