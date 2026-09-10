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Susto en la GAM: Reportan supuesto flamazo en una pizzería en calles de Guadalupe Tepeyac; esto fue lo qué pasó

Vecinos de la colonia Guadalupe Tepeyac, en la GAM, reportaron un flamazo al interior de una pizzería, lo que movilizó a los servicios de emergencia.

Accidentes en CDMX HOY: Calles afectadas hoy por socavones, baches y fugas de agua este jueves; zonas afectadas
Flamazo en calles de la GAM moviliza servicios de emergencia|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez, Iván Ramírez

Con información de: Armando Martínez

Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades; te compartimos las zonas afectadas para este 9 de septiembre 2026.

¿Qué pasa en calles de la CDMX? Accidentes, socavones, baches e inundaciones este jueves

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La Unidad Habitacional Niños Héroes en el municipio de Cuautitlán Izcalli, al cruce de Castillo de Chapultepec, continúan los estragos por las fuertes lluvias del día de ayer en el Estado de México.

Se mantienen aún en el lugar personal del Estado de México en el apoyo para desazolvar las coladeras y que el agua pueda seguir disminuyendo en cantidad.

Reportan posible flamazo en pizzería de la GAM

El reporte de un posible flamazo en calles de Guadalupe Tepeyac, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), provocó una intensa movilización de la policías y bomberos capitalinos, pero ¿qué pasó en la CDMX?

Vecinos de la zona aseguraron un flamazo al interior de una pizzería; sin embargo, solo se trato de una pequeña flama provocada por el cambio de válvulas en el establecimiento.

A pesar del susto, no se reportaron personas heridas ni daños graves a inmuebles, por lo que elementos de la policía y de bomberos se retiraron del lugar.

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