Noche de accidentes: esto sucedió en la madrugada del sábado 3 de octubre mientras dormía

Mientras dormía la CDMX, una accidentada noche dejó un automovilista muerto y tres heridos en Ecatepec. Asimismo, rescatistas emplearon equipo especial para liberar a un hombre prensado tras un choque en Iztapalapa, y otros dos vehículos terminaron incrustados en fachadas de negocios en Coyoacán y la Roma Sur.

Fatal accidente en Ecatepec dejó a una persona muerta

Una persona perdió la vida y al menos tres resultaron heridas en un choque en la avenida Central, a la altura de la estación del Mexibús "Hospital de las Américas".

El trágico suceso ocurrió cuando un hombre que cambiaba una llanta fue impactado por otro conductor en la carretera Texcoco-Lechería, cerca de Jardines de Morelos.

Incendio en Balderas es provocado por falta de calor

Individuos en situación de calle, provocaron un incendio al prender fuego a una pila de basura acumulada en una jardinera de la colonia Centro, en Cuauhtémoc.

Bomberos y policías acudieron al parque sobre la avenida Balderas, donde las llamas consumían ropa, madera y plástico. Aunque lograron controlar el fuego sin contratiempos, los responsables habían desaparecido del lugar.

Caos vial en la Ciudad de México con múltiples choques

Dos vehículos terminaron incrustados en fachadas de negocios, uno en la colonia Romero de Terreros en Coyoacán y otro en Roma Sur, Cuauhtémoc.

En incidentes separados, tres jóvenes quedaron atrapados en la entrada de una plaza comercial en Miguel Ángel de Quevedo, y otro hombre impactó contra la cortina de un estudio de baile en el cruce de Tepic y Nayarit.

Afortunadamente, no se reportaron heridos graves en ninguno de los casos.

Rescate en choque de Iztapalapa, el conductor logró salvarse

En el choque entre dos camionetas en Andrés Molina y Manuel Gamio, colonia Sinatel en Iztapalapa, el personal de rescate tuvo que emplear equipo especializado para liberar a un hombre atrapado.

Tras el impacto, el individuo fue rescatado y trasladado a un hospital para recibir atención médica adecuada.