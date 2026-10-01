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Imposible circular por CDMX: Denuncian malas condiciones en carpeta asfáltica de Azcapotzalco; baches e inundaciones | EN VIVO

Las calles de Azcapotzalco denuncian las malas condiciones de la carpeta asfáltica, afectando a cientos de ciudadanos que circulan por las calles todos los días.

Accidentes y otras afectaciones en CDMX HOY: Baches, fugas, socavones y otras obras inconclusas este jueves; zonas afectadas
Calles afectadas por baches en Azcapotzalco|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez, Felipe Vera

Las calles de la capital del país se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.

Estas son las zonas afectadas para este 1 de octubre 2026; toma precauciones.

¿Qué pasa en calles de la CDMX? Accidentes, socavones, baches e inundaciones este jueves

Malas condiciones en calles de Azcapotzalco

Vecinos denuncian las malas condiciones de la carpeta asfáltica en la calle de Rabaul, en la alcaldía Azcapotzalco; los baches y deterioro complican la circulación y representan un riesgo para los automovilistas.

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