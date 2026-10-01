Imposible circular por CDMX: Denuncian malas condiciones en carpeta asfáltica de Azcapotzalco; baches e inundaciones | EN VIVO
Las calles de Azcapotzalco denuncian las malas condiciones de la carpeta asfáltica, afectando a cientos de ciudadanos que circulan por las calles todos los días.
Las calles de la capital del país se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Estas son las zonas afectadas para este 1 de octubre 2026; toma precauciones.
¿Qué pasa en calles de la CDMX? Accidentes, socavones, baches e inundaciones este jueves
Malas condiciones en calles de Azcapotzalco
Vecinos denuncian las malas condiciones de la carpeta asfáltica en la calle de Rabaul, en la alcaldía Azcapotzalco; los baches y deterioro complican la circulación y representan un riesgo para los automovilistas.
#DenunciAN | Denuncian pésimo estado de calle Rabaul— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 1, 2026
Vecinos denuncian las malas condiciones de la carpeta asfáltica en la calle Rabaul, en Azcapotzalco. Baches y deterioro complican la circulación y representan un riesgo para automovilistas
El reporte de @IvanAldamaF. pic.twitter.com/uZfVP8HvRk