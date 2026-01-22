Logo Inklusion Sitio accesible
Desaparecen Pedro y Jalinyrael de 16 años en Veracruz; activan la Alerta Amber

La Alerta Amber se activó en Veracruz para buscar a dos adolescentes Pedro y Jalinyrae de 16 años desaparecidos en Cosoleacaque desde el 19 de enero de 2026.

Escrito por:  Ollinka Méndez

Las autoridades del estado de Veracruz han puesto en marcha los protocolos de búsqueda urgente tras confirmarse el extravío de dos adolescentes de 16 años en el municipio de Cosoleacaque. La activación de la Alerta Amber responde a la ausencia de Pedro Iván Martínez Lara y Jalinyrael Elvira Toto, de quienes se perdió el rastro desde el pasado 19 de enero de 2026.

Aunque los hechos ocurrieron al inicio de la semana, la denuncia formal ante las instituciones correspondientes quedó registrada dos días después, el veintiuno de enero, lo que ha intensificado las labores de localización ante el riesgo de que ambos pudieran ser objeto de alguna conducta delictiva que ponga en peligro su bienestar físico.

En cuanto a las características particulares para facilitar su identificación, Martínez Lara es un joven de nacionalidad mexicana nacido a mediados de julio de 2009. Su constitución física destaca por una altura de un 1.84 y un peso aproximado de 86 kilogramos. Su fisonomía se describe con un rostro de forma oval, tez morena de tono claro y una cabellera negra de estilo crespo y corto. Entre sus rasgos faciales se detallan ojos de color castaño oscuro, una nariz de dimensiones medianas y una cavidad bucal pequeña con comisuras delgadas.

Por otro lado, la joven Jalinyrael Elvira Toto, también ciudadana mexicana y nacida a principios de marzo de dos mil nueve, cuenta con una descripción física que indica una estatura de 1.65 y un peso de 65 kilogramos. Su piel es de tonalidad clara y posee una cabellera de longitud considerable. En su semblante, igualmente de estructura ovalada, resaltan ojos en tono café claro, una nariz de perfil afilado y una boca de tamaño medio con labios finos.

Ambos menores fueron vistos por última vez en la demarcación de Cosoleacaque, sin que existan indicios actuales sobre su ubicación o las circunstancias exactas de su desaparición. La preocupación de los familiares y las fuerzas de seguridad radica en la vulnerabilidad de los jóvenes debido a su edad, por lo que se mantiene una vigilancia estrecha y se solicita la atención de la sociedad para cualquier dato que ayude a dar con el paradero de los dos ciudadanos.

Hasta el momento, el reporte oficial enfatiza que no se dispone de información que aclare hacia dónde pudieron haberse dirigido tras ser vistos por última vez el pasado lunes. La integridad de ambos se considera en una situación de alta prioridad para los organismos de protección en la entidad veracruzana.

