El 2 de octubre sí se olvida: La metamorfosis de los activistas del 68 al llegar al poder
Conoce la historia de los activistas del movimiento estudiantil del 68 y cómo se convirtieron en aquello que juraron destruir en cuanto llegaron al poder.
En 1968, mientras Bob Dylan buscaba respuestas en el viento, en México surgía una generación de jóvenes opositores que coqueteaban con el comunismo y enarbolaban la lucha estudiantil. Sin embargo, el tiempo demostró que para muchos de ellos el hambre de poder pudo más que los ideales por los que alguna vez marcharon: figuras emblemáticas del Consejo Nacional de Huelga como Pablo Gómez pasaron de perseguidos a perseguidores institucionales al frente de la UIF, mientras que Salvador Martínez Della Rocca “El Pino” enfrentó acusaciones de influyentismo en Tlalpan y Jesús Martín del Campo ayudó a fundar facciones sindicales y Morena tras años de acarreo docente.
La cooptación política no se detuvo en la generación del 68, pues los movimientos universitarios de los 80 sirvieron de plataforma a una nueva camada de activistas que escaló a la burocracia envuelta en graves controversias. Desde Carlos Imaz, grabado recibiendo dinero de Carlos Ahumada, hasta Ulises Lara, exfiscal rodeado de cuestionamientos por la obtención exprés de su título, o Martí Batres, hoy al frente del ISSSTE tras una trayectoria marcada por la polémica.
Todos ellos terminaron calentando una curul y sacándole provecho al cargo público, convirtiéndose exactamente en aquello contra lo que juraron luchar a los veinte años.