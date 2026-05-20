Adelantan el pago de la Pensión ISSSTE de junio 2026; el día exacto en que depositarán a jubilados

Los adultos mayores y trabajadores retirados que reciben su sustento a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) deben preparar sus carteras ante una modificación habitual en los días de depósito.

¿Cuándo cae el pago de la Pensión ISSSTE de junio 2026?

El beneficio económico correspondiente a junio no se entregará durante los primeros días de ese mes, sino que se verá reflejado de forma anticipada a partir del viernes 29 de mayo.

Esta dispersión busca que los recursos estén disponibles de manera oportuna, permitiendo a las familias organizar sus compras con antelación y evitar contratiempos en el abastecimiento del hogar.

¿Cuántos depósitos quedan de la Pensión ISSSTE en 2026?

Para quienes llevan un control estricto de sus finanzas personales de cara al cierre de la anualidad, el esquema de pagos contempla una serie de fechas clave distribuidas en el segundo semestre.

Una vez cobrado el periodo de junio, la institución financiera gubernamental tiene programados realizar los depósitos restantes en días específicos: la mensualidad de julio se otorgará el 29 de junio, mientras que el periodo de agosto llegará a las cuentas bancarias el 30 de julio.

Posteriormente, el recurso de septiembre se dispersará el 28 de agosto, el de octubre se entregará el 30 de septiembre y el de noviembre estará disponible el 29 de octubre.

Hacia la recta final del año, las gratificaciones se incrementan para este sector de la población. La primera mitad del aguinaldo se depositará durante la primera quincena de noviembre.

Pocos días después, el viernes 27 de noviembre, los beneficiarios recibirán en una misma jornada tanto la mensualidad correspondiente a diciembre como la segunda parte del aguinaldo, consolidando los apoyos económicos destinados para las festividades del cierre de año.

¿Cómo puedo ver mi estado de cuenta del ISSSTE?

Mantener una vigilancia constante sobre los recursos acumulados para el retiro es fundamental para evitar fraudes o errores en la dispersión. Para revisar el balance financiero, el organismo dispone de canales digitales a través de su administradora de fondos.

El procedimiento requiere ingresar al portal comercial de la institución, dirigirse al menú correspondiente a la cuenta personal y seleccionar la alternativa de consulta.

Para acceder, es indispensable capturar el usuario y la clave de seguridad previamente registrados; en caso de no contar con estos accesos, el sistema permite realizar una inscripción digital al momento.

Una vez dentro de la sesión, los jubilados pueden visualizar el desglose detallado de sus movimientos y descargar el documento en formato PDF para conservarlo como comprobante legal.

Adicionalmente, el instituto pone a disposición canales alternos como la aplicación móvil para dispositivos telefónicos, el sitio web general de servicios de ahorro y Centros de Atención al Público para quienes prefieren orientación directa, complementados por asistencia mediante correo electrónico o mensajería de WhatsApp al número 55 5062 0555.

