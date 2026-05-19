Planear las vacaciones de verano o el cuidado de los hijos se vuelve un dolor de cabeza cuando las fechas oficiales siguen cambiando de última hora. Aunque el plan original en el calendario SEP marcaba una fecha única para el fin de cursos en todo el país, las condiciones particulares de cada región obligaron a mover el tablero.

Muchos padres de familia se preguntan si el descanso llegará antes de lo previsto en sus comunidades. La realidad es que las escuelas tienen luz verde para adaptar sus calendarios, lo que ha generado confusión sobre los días exactos en que los alumnos dejarán de asistir a las aulas.

Estados que terminan clases en junio 2026 de acuerdo con el calendario SEP

Para la mayoría de los estudiantes en México, el ciclo escolar terminará oficialmente el 15 de julio. Sin embargo, tres estados consiguieron adelantar la salida de los alumnos para el mes de junio: Colima, Yucatán y Tlaxcala.

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Las razones detrás de estos ajustes van desde el clima extremo hasta acuerdos con los maestros, pasando incluso por modificaciones logísticas relacionadas con el Mundial 2026. Al final, el resultado es el mismo: los niños de estas regiones tendrán un periodo de descanso bastante más largo que el resto del país.

Fin de clases se modifica en Yucatán por altas temperaturas

En el caso de Yucatán, las aulas cerrarán sus puertas el 26 de junio. La razón es puramente de salud: para el verano se proyectan temperaturas que superarán los 40 grados, haciendo imposible el trabajo en salones que muchas veces no están acondicionados.

El papeleo interno se resolverá el 3 de julio, mientras que los maestros y directivos terminarán sus labores administrativas el 24 de agosto. Con esto, el regreso a clases para el siguiente ciclo quedó pactado para el 31 de agosto, aplicando tanto para planteles públicos como particulares.

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Cambios en el ciclo escolar de Colima y Tlaxcala por acuerdos sindicales

Por otro lado, en Colima los alumnos de prepa vinculados a la federación y los niños de educación básica saldrán el jueves 25 de junio. El viernes 26 de junio los profesores tendrán su última sesión de Consejo Técnico y del 29 de junio al 1 de julio se dedicarán por completo a la entrega de calificaciones y papelería.

En Tlaxcala la historia es similar; se canceló la idea de salir hasta julio y se determinó que el último día oficial de clases frente a grupo será el próximo 30 de junio.

