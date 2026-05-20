¡Qué no se te pase! Esta es la fecha límite para la inscripción a preescolar 2026 en CDMX; requisitos

¡Atención, madres y padres de familia! La Secretaría de Educación Pública (SEP) habilitó la preinscripción para alumnas y alumnos de prescolar 2026 en las escuelas de la Ciudad de México para el próximo ciclo escolar 2026-2027, pero ¿hasta que fecha tengo para realizar el trámite en CDMX?

¿Cuándo termina el registro para preescolar 2026 en CDMX?

¡Marca la fecha en el calendario! La Secretaría de Educación Pública (SEP) reveló que los padres de familia y tutores podrán realizar la preinscripción a preescolar del 19 al 29 de mayo 2026 .

Las madres y padres de familia tendrán un periodo de 10 días para realizar este trámite para sus hijas e hijos, ya que el el límite será hasta el viernes 29 de mayo.

¿Qué papeles necesitas? Lista completa de documentos y requisitos para el registro de preescolar

Para realizar el registro de preinscripción a preescolar en CDMX 2026, las y los alumnos deben tener 3 años de edad, cumplidos entre el 1 de enero al 31 de diciembre 2026, pero ¿qué otros requisitos necesitas?



Clave Única de Registro de Población ( CURP ) del menor.

) del menor. Datos de las tres opciones de escuelas de nivel preescolar y/o CAM.

Tener dos direcciones de correo electrónico personal; puede ser el de la madre, padre o tutor.

Número telefónico vigente de la madre, padre o tutor.

¡Importante! En caso de tener hermanos que estén en el mismo proceso o que ya se encuentren inscritos en primero o segundo grado de preescolar o CAM, al momento de realizar la preinscripción en la escuela solicitada como primera opción, será necesario contar con su CURP, la cual deberá registrarse en el sistema de preinscripciones.

¿Cómo hacer la preinscripción a preescolar en CDMX 2026?

¡Toma nota! Para realizar la preinscripción a preescolar en CDMX lo único que hay que hacer es ingresar a la página oficial de "Preinscripciones a escuelas públicas de educación básica en la Ciudad de México Ciclo Escolar 2026-2027" y seguir estos sencillos pasos:



Ingresar la Clave Única de Registro de Población ( CURP ) del menor o llenar los datos de forma manual.

) del menor o llenar los datos de forma manual. La plataforma te irá guiando paso a paso con los datos que se necesitan.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) brindó una página para revisar las escuelas de preescolar disponibles, lo único que necesitas es ingresar el "Municipio o Alcaldía", "Nivel educativo" y "Turno".

¿Qué hacer si no alcanzaste el registro a preinscripción para preescolar?

¡No entres en pánico! En caso de no haber realizado el registro de preinscripción a 2°, 3° de preescolar o de 1° de primaria en el periodo ordinario, podrás hacerlo en el periodo de preinscripciones extemporáneas, pero ¿en qué fecha será?

Las preinscripciones extemporáneas se llevarán a cabo del 8 al 16 de julio 2026, mientras que para 1º de secundaria del 6 al 12 de agosto de 2026.