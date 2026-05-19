Vacaciones de verano 2026: Calendario de la SEP define las fechas de salida y el regreso a clases

Los ajustes en la planeación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por fin se estabilizaron luego de las discusiones por el calendario. Con el cierre del ciclo a la vista, las familias de preescolar, primaria y secundaria ya pueden organizar los días de descanso tras definirse el arranque oficial de las vacaciones de verano.

¿Cuándo inician las vacaciones de verano según el calendario de la SEP?

Las actividades escolares cotidianas para los estudiantes de educación básica concluirán formalmente el miércoles 15 de julio de 2026. A partir de esa tarde, los niños dejarán de asistir a las clases.

La fecha representa el límite de las evaluaciones y entrega de documentación en la mayoría de los planteles del país, marcando el inicio del periodo de descanso para el sector estudiantil.

¿Cuándo inician las vacaciones de verano para maestros?

A diferencia de los alumnos, el personal docente y administrativo de las escuelas públicas y particulares incorporadas no saldrá el mismo miércoles.

Los profesores deberán cumplir con las jornadas del Taller Intensivo de Formación Continua, por lo que su salida oficial quedó programada para el viernes 17 de julio, una vez que concluyan estas capacitaciones obligatorias.

¿Cuándo es el regreso a clases según el calendario de la SEP?

El calendario para el ciclo escolar 2026-2027 se publicará formalmente más adelante, pero las autoridades educativas ya adelantaron la fecha de apertura.

Las clases presenciales iniciarán el lunes 31 de agosto de 2026. Con este movimiento, el ciclo arrancará un poco antes en comparación con el periodo anterior, el cual comenzó hasta el 1 de septiembre.

Ajustes al calendario escolar

Aunque la SEP federal dicta un lineamiento general, las fechas pueden moverse en ciertas regiones de la república. El artículo 87 de la Ley General de Educación faculta a las secretarías estatales a modificar el calendario por condiciones particulares, tales como las altas temperaturas en el norte o las lluvias intensas en el sur, por lo que se recomienda revisar los avisos de cada entidad.

Cuántos días de vacaciones de verano habrá y actividades que puedes hacer

Los niños tendrán exactamente un mes y 16 días de vacaciones.

Además de las opciones tradicionales como los cursos de verano deportivos o artísticos, los padres pueden aprovechar el tiempo libre para organizar rodadas ciclistas en parques locales, realizar actividades de pintura, hacer talleres de cocina básica, o planear visitas a museos.