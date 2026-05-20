Lluvias muy fuertes y calor extremo: los estados de México más afectados por el clima este miércoles

El clima en México continuará con fuertes lluvias, debido a la combinación de varios sistemas meteorológicos en gran parte del país. Los cuales no solo amenazan con tormentas con granizo, sino también con una ola de calor.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una línea seca sobre el norte de México, junto con la aproximación de un sistema frontal, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica, generará condiciones severas principalmente en estados del norte y noreste.

Además, la onda de calor continuará afectando a 14 entidades del país con temperaturas que podrían superar los 45 grados.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas este miércoles 20 de mayo?

Las condiciones más severas se esperan en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde podrían registrarse fuertes tormentas acompañadas de actividad eléctrica, granizo y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.



Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila (norte y noreste) y Chiapas (sur).

Coahuila (norte y noreste) y Chiapas (sur). Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León (norte y sur), Tamaulipas (noroeste y suroeste), San Luis Potosí (norte), Querétaro (sur), Hidalgo (oeste y sur), Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla (oeste y centro).

Nuevo León (norte y sur), Tamaulipas (noroeste y suroeste), San Luis Potosí (norte), Querétaro (sur), Hidalgo (oeste y sur), Estado de México (norte, centro y este), Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla (oeste y centro). Chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, Jalisco y Tabasco.

Estados donde seguirá la onda de calor en México

Aunque algunos estados comenzarán a salir de la onda de calor, las temperaturas extremas seguirán afectando gran parte del territorio nacional.



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sur y sureste), Chiapas (suroeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste y suroeste).

: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro y oeste), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sur y sureste), Chiapas (suroeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste y suroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Zacatecas (sur), Durango, Colima, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Zacatecas (sur), Durango, Colima, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes y Estado de México (suroeste).

¿Habrá lluvias en CDMX y Estado de México este miércoles?

¡Se podría volver a activar la Alerta Amarilla por lluvias! La Ciudad de México y el Estado de México tendrán lluvias fuertes durante la tarde y noche del miércoles.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Para la capital del país se prevé una temperatura máxima de entre 27 y 29 grados, mientras que en Toluca el ambiente será más fresco, con máximas de hasta 24 grados.