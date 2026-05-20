Lluvias dejan huella en clínicas del IMSS: domo dañado y sala de espera inundada en CDMX IMSS

Las lluvias registradas este martes en la Ciudad de México (CDMX) provocaron afectaciones en unidades médicas del IMSS ubicadas en la zona sur de la capital, donde se activaron de inmediato protocolos de atención y seguridad para proteger a derechohabientes y personal.

En la UMF No. 160, un rayo impactó y ocasionó daños en un domo, sin que se reportaran personas lesionadas. Mientras tanto, en la UMF No. 46 se registró acumulación de agua en un área de sala de espera, situación que fue atendida oportunamente por el personal de la unidad.

Aunque los daños fueron menores, usuarios señalaron riesgos dentro de las instalaciones y solicitaron mayor atención preventiva.

🌧️ Lluvias afectan clínicas del @Tu_IMSS en #CDMX



Las lluvias de este martes provocaron afectaciones en unidades médicas del @Tu_IMSS al sur de la CDMX. En la UMF No. 160 un rayo dañó un domo, sin lesionados, mientras que en la Clínica No. 46 se acumuló agua en la sala de… https://t.co/P6PzDyP2cj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 19, 2026

Sin embargo, las autoridades del IMSS informaron que las actividades médicas y administrativas continúan con normalidad, al tiempo que se realizan labores de limpieza, supervisión y revisión en ambas unidades para garantizar condiciones seguras.

Captan a sujeto amenazando a trabajadora del IMSS en San Luis Potosí

En redes sociales comenzó a circular un video grabado dentro de la Unidad de Medicina Familiar número 7 del IMSS, donde se observa el momento exacto en que un usuario ejerce violencia verbal contra una empleada.

El video muestra al derechohabiente parado frente al módulo de atención, dirigiéndose con gritos e insultos a la mujer que se encontraba sentada.

"Próxima vez que venga mi esposa y la trates mal te meto en una pinche bolsa de basura y te mato, eh", exclamó el sujeto, dirigiéndose a la mujer.

¡ Sopas !



Circula en redes sociales.



Amenazan de muerte a trabajadora del IMSS en San Luis Potosí tras presuntamente tratar mal a una paciente.



De mal en peor el país en todos los aspectos.



"Pero la gente está feliz, feliz"



Dice la científica.. pic.twitter.com/nJ6cRKRCWm — Melissa Ⓜ️ (@Melissa_Bely) May 18, 2026

Ante la gravedad de las imágenes, la delegación del IMSS en San Luis Potosí emitió un comunicado oficial donde informó que, en cuanto se tuvo conocimiento del incidente en la UMF Número 7, se activaron de inmediato los protocolos institucionales de atención y seguridad.

La institución busca blindar el entorno laboral de la trabajadora involucrada para garantizar que no corra peligro al acudir a sus jornadas diarias.